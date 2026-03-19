Naufrage entre le Maroc et l'Espagne : un jeune comorien porté disparu ! Ils étaient cinq Comoriens à bord. Quatre ont pu être secourus. Mais lui...d

Trois jours...et toujours aucune nouvelle.







Le silence devient de plus en plus lourd, l’attente de plus en plus douloureuse. Suite au drame survenu dans la nuit du mardi 17 mars 2026 entre le Maroc et l'Espagne, où une embarcation a fait naufrage après une intervention en mer, notre frère Louhadine Aboubacar, originaire d’Itsinkoudi Oichili reste à ce jour porté disparu. Le silence devient de plus en plus lourd, l’attente de plus en plus douloureuse. Suite au drame survenu dans la nuit du mardi 17 mars 2026 entre le Maroc et l'Espagne, où une embarcation a fait naufrage après une intervention en mer, notre frère Louhadine Aboubacar, originaire d’Itsinkoudi Oichili reste à ce jour porté disparu.





Ils étaient cinq Comoriens à bord. Quatre ont pu être secourus. Mais lui...depuis ce jour, aucune trace, aucune information, aucun signe de vie. Trois jours d’angoisse, trois jours d’espoir mêlé à la peur, trois jours de prières sans réponse.





Aujourd’hui, la douleur est encore plus profonde, car il n’était pas seulement un frère, un fils, un ami… Il était aussi un membre de l’équipe de Oichili Radio Télévision. Un jeune engagé, proche de sa communauté, qui faisait partie de ceux qui donnent de leur temps et de leur énergie pour informer et rassembler.





Son absence laisse un vide immense.

Dans ces moments difficiles, nous faisons appel à la solidarité de tous. Nous demandons à chacun d’élever des Du’ans (invocations), de prier pour lui, pour sa famille, pour que Dieu lui accorde Sa miséricorde, et qu’Il apporte patience et réconfort à ses proches.





Qu’Allah veille sur lui, où qu’il soit.

Qu’Allah apaise les cœurs éprouvés





Nous ne perdons pas espoir...mais nous avons mal.





Oichili Radio Télévision