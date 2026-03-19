Naufrage entre le Maroc et l'Espagne : un jeune comorien porté disparu !

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 19 mars 2026 2026-03-19T11:14:00+01:00 Modifier ce post

Naufrage entre le Maroc et l'Espagne : un jeune comorien porté disparu ! Ils étaient cinq Comoriens à bord. Quatre ont pu être secourus. Mais lui...d

Trois jours...et toujours aucune nouvelle.

Naufrage entre le Maroc et l'Espagne : un jeune comorien porté disparu !

Le silence devient de plus en plus lourd, l’attente de plus en plus douloureuse. Suite au drame survenu dans la nuit du mardi 17 mars 2026 entre le Maroc et l'Espagne, où une embarcation a fait naufrage après une intervention en mer, notre frère Louhadine Aboubacar, originaire d’Itsinkoudi Oichili reste à ce jour porté disparu.

Ils étaient cinq Comoriens à bord. Quatre ont pu être secourus. Mais lui...depuis ce jour, aucune trace, aucune information, aucun signe de vie. Trois jours d’angoisse, trois jours d’espoir mêlé à la peur, trois jours de prières sans réponse.

Aujourd’hui, la douleur est encore plus profonde, car il n’était pas seulement un frère, un fils, un ami… Il était aussi un membre de l’équipe de Oichili Radio Télévision. Un jeune engagé, proche de sa communauté, qui faisait partie de ceux qui donnent de leur temps et de leur énergie pour informer et rassembler.

Son absence laisse un vide immense.
Dans ces moments difficiles, nous faisons appel à la solidarité de tous. Nous demandons à chacun d’élever des Du’ans (invocations), de prier pour lui, pour sa famille, pour que Dieu lui accorde Sa miséricorde, et qu’Il apporte patience et réconfort à ses proches.

Qu’Allah veille sur lui, où qu’il soit.
Qu’Allah apaise les cœurs éprouvés

Nous ne perdons pas espoir...mais nous avons mal.

Oichili Radio Télévision

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières