Naufrage au large de Mitsamiouli : le bilan s’alourdit. Dans la nuit du mercredi 18 mars, aux alentours de 23h30, des naufragés immigrés ont été secou

Naufrage au large de Mitsamiouli : le bilan s’alourdit



Au total, 30 personnes ont survécu, tandis que 8 migrants restent toujours introuvables.

Les opérations de recherche se poursuivent et le bilan reste susceptible d’évoluer.





Journaliste Oubeid Mchangama



Secours en mer à Mitsamiouli, une mobilisation exemplaire face à la détresse des naufragés



Dans la nuit du mercredi 18 mars, aux alentours de 23h30, des naufragés immigrés ont été secourus sur la plage de Mitsamiouli, aux Comores. Des cris de secours ont été entendus dans le quartier de Rahaleo, où des jeunes suivaient un match à la télévision. Rapidement, une mobilisation a été mise en place pour porter secours aux personnes en détresse.



Le jeune Ahmed Kiko a été parmi les premiers à donner l'alerte, mobilisant les jeunes de Rahaleo. La brigade de gendarmerie de Mitsamiouli ainsi que la mosquée de vendredi ont également relayé l'appel à l'aide.



Selon un officier de la police nationale présent à l'hôpital de Mitsamiouli, 51 immigrants de l'Afrique de l'Est se trouvaient à bord de l'embarcation, dont 38 ont été secourus. Malheureusement, à leur arrivée à l'hôpital, 8 d'entre eux avaient succombé à leur naufrage.



Depuis l'alerte, la sécurité civile COSEP, la police nationale et le personnel paramédical ont été mobilisés, grâce à l'initiative de la jeunesse de la ville de Mitsamiouli qui a mis à disposition les vedettes de leurs pêcheurs pour les opérations de secours.



Il est important de noter que de tels événements deviennent de plus en plus fréquents. C'est la deuxième vague de naufrages enregistrée sur les côtes de Mitsamiouli depuis 2026. Faisons preuve de solidarité et restons vigilants face à cette situation préoccupante.



Fayssoile Moussa

Une embarcation transportant 51 migrants, dont des nourrissons, a fait naufrage dans la nuit de mercredi à jeudi au large de Mitsamiouli.Selon des sources sécuritaires, le bilan provisoire fait désormais état de 13 morts, après la découverte ce matin de 5 corps parmi les personnes portées disparues.