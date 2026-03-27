Mwali : Arrivée de la dépouille de l'ancien ministre Anfane Hamada Bacar

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0 0 27 mars 2026 2026-03-27T16:15:00+01:00 Modifier ce post

Mwali : Arrivée de la dépouille de l'ancien ministre Anfane Hamada Bacar. À cette occasion, les représentants officiels ont rendu un hommage solennel.

Arrivée de la dépouille de Monsieur Anfane Hamada Bacar à l’aéroport de Bandar Es-Salama (Mohéli)


Bandar Es-Salama, ce vendredi 27 /03/2026.

Mwali : Arrivée de la dépouille de l'ancien ministre Anfane Hamada Bacar

La communauté de Mohéli, ainsi que les autorités de l’Union des Comores, ont la profonde tristesse d’annoncer l’arrivée, ce jour, de la dépouille de Monsieur Anfane Hamada Bacar à l’aéroport de Bandar Es-Salama.

Ce moment empreint de recueillement a été marqué par une mobilisation significative des autorités nationales et locales, venues témoigner leur respect et leur solidarité. De nombreuses personnalités, issues tant des institutions publiques que de la société civile, ainsi que des membres de la famille du défunt, étaient également présentes pour accueillir la dépouille.

À cette occasion, les représentants officiels ont rendu un hommage solennel à la mémoire de Monsieur Anfane Hamada Bacar, saluant son parcours et ses contributions. Ils ont également exprimé, avec gravité et compassion, leurs sincères condoléances à la famille endeuillée.

qu'Allah lui accorde le paradis ( jannah)

Gouvernorat de Moheli pour un Changement de l'île

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