Mouigni Baraka avait raison : Dissolvons l’ONICOR pour sauver le panier de la ménagère par la concurrence ! 

Le débat économique qui secoue actuellement les Comores, relancé par les récentes interrogations soulevées par des importateurs du riz et Twamaya Infos ce 7 mars 2026, mérite une mise au point politique majeure. À ceux qui appellent l’opposition à sortir de la simple critique pour proposer des solutions concrètes, le RDCE répond avec fermeté : nous n’avons jamais cessé d’être la boussole de ce pays. Il est de bon ton de feindre l'amnésie, mais l'histoire récente prouve que le premier opposant à avoir affronté la crise du riz avec un plan rigoureux n'est autre que Mouigni Baraka. Le débat économique qui secoue actuellement les Comores, relancé par les récentes interrogations soulevées par des importateurs du riz et Twamaya Infos ce 7 mars 2026, mérite une mise au point politique majeure. À ceux qui appellent l’opposition à sortir de la simple critique pour proposer des solutions concrètes, le RDCE répond avec fermeté : nous n’avons jamais cessé d’être la boussole de ce pays. Il est de bon ton de feindre l'amnésie, mais l'histoire récente prouve que le premier opposant à avoir affronté la crise du riz avec un plan rigoureux n'est autre que Mouigni Baraka.





Lors de son échange historique avec le président Azali en 2023, il avait exigé la fin du monopole de l'État et la libéralisation de l'importation du riz ordinaire. Si aujourd'hui le produit ne manque plus dans les assiettes, ce n'est pas par le génie du régime, mais bien parce que les recommandations de Mouigni Baraka ont été suivies d'effet, même si le pouvoir a tenté d'en détourner les bénéfices en octroyant des licences à ses seuls soutiens politiques.





Le constat du RDCE est aujourd'hui sans appel : l’ONICOR n’est plus qu’une structure fantôme, un vestige d’une époque révolue qui ne sert plus l’intérêt général. Sous couvert de stabilité des prix et de protection du pouvoir d'achat, elle est devenue une machine à broyer les finances publiques ; nous assistons à une véritable escroquerie d’État organisée. Derrière les murs de l'ONICOR se cachent des marges bénéficiaires exorbitantes qui ne profitent jamais au consommateur et pèsent directement sur le portefeuille des citoyens les plus modestes.





Plus grave encore, l'office a engagé des sommes colossales auprès des banques de la place et de la Banque Islamique, creusant une dette abyssale que chaque Comorien aura la charge de rembourser sur des générations. Ce mécanisme n'est rien d'autre qu'un détournement de deniers publics à ciel ouvert, orchestré sous le masque de la souveraineté alimentaire, où l'argent qui devrait financer nos écoles, nos routes et nos hôpitaux s'évapore dans les méandres d'une gestion opaque et inefficace.





Fidèle à sa tradition de parti constructif et force de proposition dans le débat médico-social et économique, le RDCE ne se contente pas de dénoncer ce naufrage ; il apporte une solution de rupture, pragmatique et immédiate. Nous demandons la dissolution pure et simple de l’ONICOR.





L’heure est à l’ouverture totale de la concurrence pour permettre aux importateurs de se livrer une saine bataille sur les prix, au seul profit des consommateurs. Quant aux employés de l’office, ils ne seront pas laissés pour compte : notre plan prévoit leur intégration immédiate au sein d'un service de l'État renforcé, dédié au contrôle des prix et de la qualité. L'État doit enfin assumer sa fonction régalienne de régulateur plutôt que de s'obstiner à jouer les commerçants véreux.





Concernant l'appel à investir dans la production locale relayé par Twamaya Infos, c’est une vision noble que nous partageons pleinement. Cependant, elle restera un vœu pieux tant que les capitaux nationaux seront siphonnés par la dette de l'ONICOR.





Pour que nos opérateurs puissent s'unir et cultiver nos terres, ils ont besoin d'un marché assaini et de garanties bancaires que l'État est aujourd'hui incapable d'offrir à cause de sa mauvaise gestion. Les centaines de millions de francs comoriens aujourd'hui gaspillés dans les frais de structure de l'ONICOR et le service de sa dette doivent être impérativement réorientés vers une banque de développement agricole. C’est en libérant le capital aujourd'hui séquestré par des structures étatiques corrompues que nous donnerons aux Comoriens les moyens de leur autonomie.





Le RDCE a toujours été, et restera, ce laboratoire d’idées capable de transformer la crise en opportunité, loin des querelles de pouvoir stériles, pour le seul développement de l'Union des Comores.





Par BACAR Mmadi, Cadre du parti RDCE( section France)