Mort d’Ali Khamenei, une frappe peut-elle prétendre clore l’histoire ou risque-t-elle de l’embraser ?

L'annonce de la mort du guide suprême iranien, Ali Khamenei, aux côtés de hauts gradés militaires lors de frappes américaines et israéliennes, marque un tournant d'une extrême gravité au Moyen-Orient. Survenues en plein mois de Ramadan, ces frappes dites « ciblées » et « préventives » prétendaient décapiter un régime. Pourtant, elles pourraient bien, au contraire, nourrir une dynamique régionale hors de contrôle.





Le problème de ce conflit est que tout semble se baser sur un concept souvent chimérique. En effet, dans l’imaginaire stratégique de Washington et de Tel-Aviv, l’élimination physique d’un homme incarne souvent la promesse d’un affaiblissement durable de l’adversaire. Or l’histoire contemporaine montre que les nations millénaires ne se résument ni à un visage ni à une voix, aussi centrale soit-elle. La nation iranienne n’est pas qu’un régime car elle est une civilisation, une mémoire collective, une conscience nationale forgée très souvent dans l’épreuve, les invasions et les sanctions.





Ali Khamenei n’a jamais cessé de rappeler que sa propre mort — qu’il savait inévitable — ne signerait pas la fin de l’Iran. Ce discours, souvent perçu ailleurs comme une rhétorique idéologique, trouve une résonance profonde dans une société où le sacrifice, notamment en contexte religieux et politique, est élevé au rang de vertu. Mourir pour ce que l’on considère comme un devoir ou un droit n’y est pas une défaite, mais une fierté.





La riposte iranienne, immédiate et multiple, visant des bases militaires et des sites stratégiques dans la région, y compris en Israël, confirme une réalité souvent ignorée où la peur de la mort n’est pas le moteur principal de la dissuasion dans tous les systèmes culturels et politiques. Croire qu’une démonstration de force suffit à briser la volonté d’un peuple relève d’une lecture réductrice du ce qu’est le monde.





En amputant symboliquement et physiquement une nation de l’un de ses membres les plus emblématiques, les frappes ont peut-être assouvi des appétits immédiats — politiques, électoraux ou stratégiques — mais elles risquent surtout de produire l’effet inverse puisqu’il va souder davantage la population autour de ses idéaux souverains, radicaliser les positions et transformer le deuil en levier de mobilisation durable.





Le Moyen-Orient n’a jamais manqué de martyrs. Il a en revanche cruellement manqué de lucidité stratégique. En pensant clore un chapitre par le feu, les auteurs de ces frappes pourraient bien avoir ouvert un livre entier de confrontations nouvelles. L’histoire jugera si cette mort fut la fin d’un homme… ou le commencement d’un cycle dont nul ne maîtrise désormais l’issue.





Abdoulatuf Bacar