Migrants noyés aux Comores : entre urgence humanitaire et droit des familles. Dans ces conditions, les autorités se retrouvent face à un dilemme : pro

Migrants noyés aux Comores : entre urgence humanitaire et droit des familles







L'actualité oblige de se poser une question sensible car à la fois juridique, ethique et surtout humaine. L'actualité oblige de se poser une question sensible car à la fois juridique, ethique et surtout humaine.





Que faire de ces dépouilles, et surtout, est-il acceptable de les enterrer sans les identifier ?





D’un point de vue juridique, les États ont des obligations claires. Lorsqu’un corps est découvert, les autorités doivent constater le décès, mener les vérifications nécessaires et tenter d’établir l’identité de la personne. Cette exigence ne relève pas seulement du droit administratif ou pénal : elle touche à un principe fondamental, celui du respect de la dignité humaine, même après la mort. Elle répond aussi à un droit essentiel des familles, celui de savoir ce qu’il est advenu de leurs proches.





Cependant, la réalité sur le terrain est bien plus complexe. Aux Comores, comme dans de nombreuses régions confrontées à des migrations maritimes, les moyens techniques et financiers sont limités. Les corps récupérés après un naufrage sont parfois en état de décomposition avancée, rendant l’identification difficile, voire impossible. Les analyses ADN sont rares, faute d’infrastructures adaptées, et les bases de données permettant de croiser les informations sont souvent inexistantes.





Dans ces conditions, les autorités se retrouvent face à un dilemme : prolonger la conservation des corps dans l’espoir d’une identification incertaine, ou procéder à une inhumation rapide pour des raisons sanitaires et de dignité. Le droit admet cette seconde option, à condition que certaines précautions soient respectées. Il est notamment attendu que les autorités documentent les corps avant leur enterrement : photographies, descriptions physiques, objets personnels retrouvés. Ces éléments peuvent permettre, ultérieurement, une identification par les familles.





Le problème, soulevé par de nombreuses organisations humanitaires, est que ces procédures ne sont pas toujours appliquées de manière rigoureuse. Par manque de moyens, de formation ou de coordination, certains corps sont enterrés sans qu’un travail suffisant d’identification ait été tenté. Pour les familles, cela signifie souvent une disparition sans réponse, une attente interminable, et l’impossibilité de faire leur deuil.





Au-delà de la question juridique, c’est donc une question profondément humaine qui se pose. Enterrer un corps sans nom, c’est risquer d’effacer une histoire, une identité, des liens familiaux. À l’inverse, retarder l’inhumation dans des conditions précaires peut également porter atteinte à la dignité du défunt.





Car au fond, derrière chaque corps retrouvé, il y a une personne qui a existé, une famille qui attend, et une histoire qui ne devrait pas disparaître dans l’anonymat. Le respect des morts n’est pas seulement une question de procédure : c’est une question de mémoire et de justice.

Mes condoléances à leurs familles !





Chams Abdallah