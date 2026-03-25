Malabo : les présidents Azali et Teodoro Obiang ont signé trois accords de coopération. Les deux chefs d’État se sont ensuite retirés pour un entretie



Son Excellence le Président AZALI Assoumani en visite officielle à Malabo. Son Excellence le Président AZALI Assoumani en visite officielle à Malabo.





Le mardi 24 mars 2026, Son Excellence le Président AZALI Assoumani est arrivé à Malabo, en Guinée équatoriale, pour une visite d’État.





À l’aéroport, il a été chaleureusement accueilli par le Premier ministre Manuel Osa Nsue, représentant le Président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Honneurs militaires, garde d’honneur, premiers échanges.





Après l'accueil à l'aéroport, le Chef de l'État a commencé sa visite officielle au Palais présidentiel par une haie d'honneur, suivie de 21 salves de canons. Les deux chefs d’État se sont ensuite retirés pour un entretien tête-à-tête qui a duré plus de 3 heures.





Par la suite, ont été signé, trois accords de coopération, témoignant de leur volonté de renforcer les relations entre Moroni et Malabo. Un point de presse conjoint a permis de partager leur vision et de réaffirmer leur engagement pour un partenariat solide.





La journée s’est terminée par un grand banquet officiel offert par son Excellence le Président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo à son hôte son Excellence le Président AZALI Assoumani, en présence d’ambassadeurs, de membres du gouvernement et de personnalités.





Cette visite s’inscrit dans une dynamique bilatérale et prépare la participation de Son Excellence le Président AZALI Assoumani à la XIe Conférence ACP, consacrée au développement et à la coopération entre les États membres. Beit-salam