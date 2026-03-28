Maître MZIMBA : un opposant qui profite du pouvoir. Car au fond, un véritable opposant ne choisit pas ses combats. Il se tient aux côtés du peuple, su

Maître MZIMBA : un opposant qui profite du pouvoir







Alors que les grévistes de l’hôpital de référence de notre pays sont livrés à eux-mêmes, certains opposants brillent par leur silence — ou pire, par leur ambiguïté. Maître MZIMBA, censé incarner une voix critique face au pouvoir, donne plutôt l’impression de composer avec lui. Alors que les grévistes de l’hôpital de référence de notre pays sont livrés à eux-mêmes, certains opposants brillent par leur silence — ou pire, par leur ambiguïté. Maître MZIMBA, censé incarner une voix critique face au pouvoir, donne plutôt l’impression de composer avec lui.





Au moment où les soignants réclament justice, dignité et reconnaissance, aucune prise de position forte, aucun soutien visible. Ce silence interroge et dérange. Peut-on encore se dire opposant lorsque l’on reste absent face à une crise aussi grave ?





Pendant que les médecins et infirmiers se battent seuls, certains semblent davantage préoccupés par leurs intérêts ou leurs relations avec le pouvoir en place. Cette posture brouille les repères et affaiblit la confiance des citoyens.





Car au fond, un véritable opposant ne choisit pas ses combats. Il se tient aux côtés du peuple, surtout dans les moments difficiles. Aujourd’hui, les grévistes de l’hôpital méritent mieux que l’indifférence : ils méritent un soutien clair et sans compromis.





Chams Abdallah