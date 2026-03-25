Les nouveaux compteurs STS de la Sonelec continuent de faire des victimes. Avec les mêmes équipements, les mêmes ampoules, le même mode de vie, ma dép

Sonelec : un véritable hold-up avec les nouveaux compteurs STS ?







Il y a deux semaines, la Société Comorienne de l’Électricité (Sonelec) est venue remplacer mon compteur sans mon consentement. Mon ancien compteur à carte fonctionnait parfaitement, ne posait aucun problème, et me permettait de gérer ma consommation de manière transparente. Pourtant, sans information préalable, sans explication et sans demande d’accord, il a été retiré pour être remplacé par un compteur STS prépayé. Il y a deux semaines, la Société Comorienne de l’Électricité (Sonelec) est venue remplacer mon compteur sans mon consentement. Mon ancien compteur à carte fonctionnait parfaitement, ne posait aucun problème, et me permettait de gérer ma consommation de manière transparente. Pourtant, sans information préalable, sans explication et sans demande d’accord, il a été retiré pour être remplacé par un compteur STS prépayé.





Depuis cette installation forcée, ma consommation d’électricité a explosé.





Avec les mêmes équipements, les mêmes ampoules, le même mode de vie, ma dépense électrique a augmenté de près de 50 %. Aucune explication technique, aucun justificatif, aucun contrôle n’a été fourni. Une seule évidence : ce nouveau compteur consomme beaucoup plus… au détriment du consommateur.





Comment accepter qu’une entreprise publique impose de nouveaux compteurs sans prévenir, sans transparence et sans dispositif de contrôle indépendant ? Comment justifier qu’un foyer qui ne change ni d’appareils ni de comportement voie sa facture doubler du jour au lendemain ?





Pour beaucoup de ménages déjà fragilisés par la vie chère, cette hausse soudaine représente un fardeau injuste. Ce système, au lieu d’améliorer la qualité du service, donne le sentiment d’un véritable hold-up organisé, où c’est la population qui paie les conséquences d’une gestion opaque et d’un système de facturation qui semble défaillant — voire délibérément désavantageux.





La Sonelec a la responsabilité de fournir un service fiable et transparent, pas de saigner les usagers en pleine crise économique. Un audit indépendant, une communication honnête et un mécanisme de recours pour les consommateurs s’imposent de toute urgence.





Les Comoriens méritent mieux qu’un compteur qui calcule à leur place… et contre eux.





Texte : Ismael Saadi