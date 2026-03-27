L'entreprise CBE annonce la mise en congé de 22 collaborateurs et la suspension de contrats de travail

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0 0 27 mars 2026 2026-03-27T11:09:00+01:00 Modifier ce post

L'entreprise CBE annonce la mise en congé de 22 collaborateurs et la suspension de contrats de travail. Aux autorités de régulation : L'heure n'est pl

CBE informe son personnel face à l'urgence industrielle


L'entreprise CBE annonce la mise en congé de 22 collaborateurs et la suspension de contrats de travail

L'industrie locale traverse une zone de turbulences sans précédent. Depuis 2025, une offensive orchestrée par des opérateurs étrangers, s'appuyant sur des pratiques de dumping prédateur et de concurrence déloyale, a déjà conduit à la disparition de trois industriels nationaux.

Aujourd'hui, CBE est directement menacée. En l’espace de quelques mois, l'arrivée d'un exploitant chinois aux méthodes hors cadre a détourné 80 % de notre clientèle historique. Cette situation d’asphyxie financière nous impose de prendre des mesures d'urgence pour assurer la survie de l'entreprise et espérer passer la crise :

- Réorganisation immédiate : Mise en congés forcés par roulement de 22 collaborateurs.
- Mesures conservatoires : Suspension temporaire de contrats de travail pour préserver nos capacités futures.

Aux autorités de régulation : L'heure n'est plus au constat, mais à l'action. Sans une intervention rapide pour rétablir l'équité du marché et sanctionner les pratiques illégales, c’est tout un pan de notre souveraineté industrielle qui s'effondrera.

Avec des salariés inquiets mais vigilants se remémorant deux attaques similaires précédents sur le même site, CBE se bat pour ne pas être la prochaine victime de cette prédation.

La Direction de CBE

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