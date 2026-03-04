Le Ministre Abubakar Ben Mahmoud est présent au salon international du tourisme à Berlin

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 04 mars 2026 2026-03-04T16:27:00+01:00 Modifier ce post

Le Ministre Abubakar Ben Mahmoud est présent au salon international du tourisme à Berlin. L'ITB Berlin 2026, le plus grand salon professionnel du voya

Le Ministre Abubakar Ben Mahmoud est présent au salon international du tourisme à Berlin

L'ITB Berlin 2026, le plus grand salon professionnel du voyage au monde, se tiendra au Berlin Expo Center City du 3 au 5 mars 2026.

La Bourse Internationale du Tourisme (ITB Berlin) est un salon professionnel de premier plan dans le secteur du voyage à l'échelle mondiale. Ce salon offre de nombreuses opportunités de réseautage, des événements d'échange de connaissances, des possibilités de croissance commerciale et bien plus encore. Les exposants et visiteurs du monde du voyage international rencontreront les leaders du secteur.

Le Ministre comorien de l’Environnement chargé du Tourisme et Président des Îles Vanilles, Abubakar Ben Mahmoud, est présent au salon international du tourisme à Berlin. A suivre...

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières