L'Arabie saoudite menace d'entrer en guerre contre l'Iran. L’Iran «essaie de faire pression sur ses voisins» avec ses attaques, a jugé le ministre, aj

L’Arabie saoudite menace d'entrer en guerre contre l'Iran







«Nous nous réservons le droit de mener des actions militaires si cela s’avère nécessaire», a prévenu ce jeudi matin le ministre des Affaires étrangères saoudien, le prince Fayçal ben Farhane, après une réunion à Ryad à laquelle participaient une dizaine de chefs de la diplomatie de pays arabes ou musulmans. «Nous nous réservons le droit de mener des actions militaires si cela s’avère nécessaire», a prévenu ce jeudi matin le ministre des Affaires étrangères saoudien, le prince Fayçal ben Farhane, après une réunion à Ryad à laquelle participaient une dizaine de chefs de la diplomatie de pays arabes ou musulmans.





L’Iran «essaie de faire pression sur ses voisins» avec ses attaques, a jugé le ministre, ajoutant : «le Royaume ne cédera pas aux pressions, au contraire celles-ci se retourneront contre leurs auteurs».





L’Arabie saoudite a dit mercredi avoir été la cible de nouvelles attaques iraniennes et avoir notamment intercepté des missiles balistiques. Plusieurs fortes explosions ont retenti dans la capitale saoudienne.





Avec Libération et AFP