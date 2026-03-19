L'Arabie saoudite menace d'entrer en guerre contre l'Iran

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 19 mars 2026 2026-03-19T12:48:00+01:00 Modifier ce post

L'Arabie saoudite menace d'entrer en guerre contre l'Iran. L’Iran «essaie de faire pression sur ses voisins» avec ses attaques, a jugé le ministre, aj

L’Arabie saoudite menace d'entrer en guerre contre l'Iran


L'Arabie saoudite menace d'entrer en guerre contre l'Iran

«Nous nous réservons le droit de mener des actions militaires si cela s’avère nécessaire», a prévenu ce jeudi matin le ministre des Affaires étrangères saoudien, le prince Fayçal ben Farhane, après une réunion à Ryad à laquelle participaient une dizaine de chefs de la diplomatie de pays arabes ou musulmans.

L’Iran «essaie de faire pression sur ses voisins» avec ses attaques, a jugé le ministre, ajoutant : «le Royaume ne cédera pas aux pressions, au contraire celles-ci se retourneront contre leurs auteurs». 

L’Arabie saoudite a dit mercredi avoir été la cible de nouvelles attaques iraniennes et avoir notamment intercepté des missiles balistiques. Plusieurs fortes explosions ont retenti dans la capitale saoudienne. 

Avec Libération et AFP

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières