La mosquée transformée en lieu de confrontation politique par le colonel Azali. C'est honteux alors même que des places publiques et des '' foyer ' ex

LA MOSQUÉE TRANSFORMÉE EN LIEU DE CONFRONTATION POLITIQUE PAR LE COLONEL AZALI ASSOUMANI







La mosquée ne peut être un lieu de propagande politique et satanique. Elle doit être respectée en tant que lieu saint et neutre dont sa seule vocation est de promouvoir la parole vertueuse d'Allah et d'accomplir nos prières. Le régime sectaire, discriminant et illégitime du Colonel Azali Assoumani doit arrêter de se servir de ces lieux à des fins politiques. La mosquée ne peut être un lieu de propagande politique et satanique. Elle doit être respectée en tant que lieu saint et neutre dont sa seule vocation est de promouvoir la parole vertueuse d'Allah et d'accomplir nos prières. Le régime sectaire, discriminant et illégitime du Colonel Azali Assoumani doit arrêter de se servir de ces lieux à des fins politiques.





C'est honteux alors même que des places publiques et des '' foyer ' existent pour cela. Je ne comprends pas comme beaucoup de nos compatriotes cette obstination du Colonel et de son fils maintenant à vouloir diriger les prières mortuaires de nos morts, les prières de vendredi et de faire de nos lieux de culte le théâtre d'affrontement politique entre partisans à la dictature et résistants qui revendiquent le retour à l'ordre constitutionnel.





Notre pays mérite mieux que cette campagne d'instrumentalisation de la religion. Noté pays a de grands défis à relever qui méritent l'attention de nos dirigeants.





Au lieu de cela, 10 ans passées à la tête du pays, le Colonel Azali Assoumani a plongé le pays dans une crise sans précédent. Notre pays se vide de sa jeunesse éprouvée par le désespoir et sans perspective aucune. Quel gâchis !





AMS (PARIS)