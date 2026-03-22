“J'invite le président Azali à réagir plus vigoureusement aux propos du « grand Mufti »". Réduire cette tradition millénaire à une logique d'exclusion

Discours du « grand Mufti »



Je ne pense pas non plus que ses enfants, au demeurant brillants, soient d'accord avec le discours de leur père. Je ne pense pas non plus que ses enfants, au demeurant brillants, soient d'accord avec le discours de leur père.





Car ce discours appelant à la mort des chiites au prétexte qu'ils ne seraient pas musulmans, appartient sans ambiguïté à la seconde catégorie.





Il ne s'agit pas ici d'une divergence théologique, ni même d'une querelle doctrinale ancienne entre sunites et chites , il s'agit dun appel à la violence , frontalement contraire à l'islam, mais aussi aux principes fondamentaux de toute société civilisée.





L'islam, est dans son essence une religion de paix, de la protection de la vie humaine, de sagesse, agir contre ces valeurs est donc aller à contre sens de ses principes. Réduire cette tradition millénaire à une logique d'exclusion meurtrière révèle d'une ignorance grave, ou pire, d'une instrumentalisation dangereuse du religieux à des fins idéologiques.





Aucun désaccord aussi profond soit-il, ne saurait justifier l'appel au sang. Ce qui choque davantage encore, c'est le contraste avec le contexte international.





Même dans les conflits les plus tendus comme ceux en cours, ni les États-Unis, ni Israël n'ont pas appelé officiellement à l'extermination religieuse de l'Iran.





Que dans un État insulaire comme le nôtre, un responsable religieux franchisse ce seuil, est non seulement préoccupant, mais révélateur d'un grave déficit de responsabilité. Ce discours révèle aussi des limites culturelles et intellectuelles. Il ignore, ou feint d'ignorer des pans entiers de notre histoire. Les Comores ne sont pas des îles coupées du monde musulman dans sa diversité, bien au contraire.





Les influences persanes, notamment chiites, ont marqué notre culture, et d'ailleurs c'est sont les chiites qui ont introduit l'islam aux Comores, plus largement, c'est sont les perses qui ont plus rependu l'islam dans le monde que les arabes.





Dans certaines pratiques funéraires dans notre pays , dans l'architecture,, (voir nos portes), dans nos expressions religieuses et sociales. Prétendre effacer cette mémoire au nom d'un islam uniformisé, est une falsification historique. Plus grave encore, cette posture soulève la question de l'indépendance du religieux face aux influences extérieures.





Lorsqu'on sait que certains parcours, notamment en Arabie Saoudite, s'accompagne parfois d'une vision rigide et exclusive de l'islam, il devient légitime de s'interroger, le « grand Mufti » parle t-il au nom de la tradition Comorienne ou d'une idéologie importée ?





Confond t-il ses convictions personnelles, voire ses intérêts, avec la mission républicaine qui lui incombe ?





Dans ce contexte, la réaction du président Azali, apparaît non seulement justifiée, mais nécessaire, rappeler au Mufti que son rôle est d'encadrer la pratique religieuse, notamment autour du pilier du Zakat.





À cet égard, j'invite le « grand Mufti » à prendre connaissance du discours de Mahatir Muhamad, qui rappelait devant la conférence de la coopération islamique que le monde musulman souffre moins des attaques extérieures que de ses propres divisions, de son incapacité à faire preuve de discernement, et de son refus de privilégier l'intelligence sur la confrontation.





Aux Comores, nous avons une responsabilité historique : préserver un islam de tolérance, enraciné dans notre culture, ouvert au monde et respectueux de la diversité.





Laisser prosperer des discours d'exclusion violente, c'est ouvrir des portes à des fractures dont notre société, déjà fragile ne se relèverait pas .





La république ne peut pas tolérer que la parole religieuse devient un instrument de haine.





Car lorsque le religieux appelle à tuer, ce n'est plus la loi qui parle, c'est le danger qui s'installe.





Et si on commençait à tuer tous les Comoriens et les indiens Comoriens chiites qui sont dans notre sol ?





J'invite le président Azali à réagir plus vigoureusement aux propos du « grand Mufti », car ce rappel sur la Zakat est timide eût égard aux propos tenus, pour rassurer les citoyens.





Daoud Halifa