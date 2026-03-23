Interview de Yacine Bourhane : "Aller chercher plus haut"

Alors que les FIFA Series approchent et que son pays défiera le Kazakhstan le 25 mars, le milieu de terrain comorien Yacine Bourhane s'est confié en exclusivité à la FIFA.





Les Comores s'apprêtent à disputer les FIFA Series fin mars, avec un premier test face au Kazakhstan

L'ancien sélectionneur Stefano Cusin a quitté ses fonctions, Hubert Velud l'a remplacé

Le milieu de terrain Yacine Bourhane (Aris Limassol) se confie en exclusivité à la FIFA







Depuis que Yacine Bourhane a fêté sa première cape avec les Comores en octobre 2020, les Cœlacanthes ont progressé de 27 places au Classement mondial FIFA/Coca-Cola, passant du 133e rang au 106e. Depuis que Yacine Bourhane a fêté sa première cape avec les Comores en octobre 2020, les Cœlacanthes ont progressé de 27 places au Classement mondial FIFA/Coca-Cola, passant du 133e rang au 106e.





Cette avancée non négligeable a été possible grâce notamment au début de parcours remarquable de l'archipel lors des qualifications à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. "On avait vraiment bien démarré, avec trois succès lors des quatre premiers matches, on était sur une bonne dynamique", se souvient l'actuel milieu de terrain de l'Aris Limassol (Chypre) dans un entretien à la FIFA. "Ensuite, je ne sais pas pourquoi, mais il y a eu un trou. On a eu un coup de mou, on a commencé perdre des matches, à perdre un peu en confiance. La spirale négative est arrivée."





Cette spirale a amené les Cœlacanthes à échouer à quelques points seulement d'une deuxième place qui aurait pu potentiellement les amener jusqu’au Tournoi de barrage de la FIFA qui se tiendra fin mars au Mexique. En lieu et place, les Comores disputeront les FIFA Series, le 25 mars à Astana, d'abord face au Kazakhstan, puis face à la Namibie ou le Koweït, ce qui reste une jolie aventure à vivre.





Grand artisan de la progression des Comores, Stefano Cusin a quitté son poste le 1er mars en raison de résultats décevants, car au-delà du bilan contrasté lors des éliminatoires au Mondial (cinq succès pour autant de revers), le pays a aussi été éliminé au premier tour de la dernière Coupe d'Afrique des Nations.





"Cette CAN, c'est un regret personnel", estime Bourhane. "Avec la qualité de notre groupe, il y avait matière à faire vraiment beaucoup mieux. Ce qu'on a proposé dans le jeu était insuffisant, ce qu'on a offert au peuple comorien était décevant."





Cusin parti, Hubert Velud arrivé, c'est donc avec un nouveau sélectionneur que les Comoriens se déplaceront au Kazakhstan à la fin du mois pour le prestigieux tournoi amical de la FIFA. "Là-bas, on va se découvrir mutuellement avec le coach", confie l'ancien milieu des Chamois Niortais, passé également par le Esbjerg fB au Danemark.





"On va voir un peu sa façon de travailler, sa façon de penser football et de gérer un groupe. On va disputer deux matches en très peu de temps, donc ça va être compliqué de voir son approche tactique, mais ce sera déjà un premier aperçu. Ce sera aussi intéressant de jouer des pays d'autres continents, comme le Kazakhstan."





À Astana, le nouvel entraîneur, passé sur le banc du Burkina Faso entre 2022 et 2024, pourra s'appuyer sur un Bourhane très en forme : depuis plusieurs semaines, le natif de Noisy-le-Grand enchaîne les matches et les bonnes prestations avec son club. Désormais, il ne cache plus ses ambitions. "En club, je ne me fixe aucune limite, je veux aller le plus haut possible et on verra ce qui arrive", estime le joueur de 27 ans, fan de Vitinha et de Pedri, "les meilleurs" à son poste actuellement.





"En sélection nationale, l'objectif est clair : c'est de se qualifier à chaque fois pour la CAN. Ce serait mentir de dire qu'une qualification en Coupe du Monde est un réel objectif, mais c'est toujours un rêve."





Un rêve qui pourrait prendre forme d'ici quatre ans si le pays entretient sa courbe de progression et continue de viser haut. "On parle beaucoup d'ambition entre nous en sélection. L'ambition du Comorien (sic). Cette ambition, c'est le fait de se dire que nous aussi, on peut jouer dans les meilleurs clubs d'Europe, que nous aussi, on peut jouer la Ligue des champions [de l'UEFA]. Il ne faut pas se cantonner à ce que l'on a, ne pas se dire 'je suis content d'avoir mon petit contrat en France, en Ligue 2', ou ici, pour moi, à Chypre. Le fait de vouloir aller chercher plus haut, ça va tirer tout le monde, parce que je sais qu'on a les qualités pour y parvenir."





Viser la lune pour, au pire, atterrir dans les étoiles, voilà ce qui pourrait rendre un peu plus fier encore le peuple comorien ces prochaines années. "C'est le pays où mes parents sont nés, où ils ont grandi, donc porter ce maillot est forcément une fierté", fait remarquer Bourhane. "Tu ne peux qu’être fier de jouer pour les Comores quand tu vois l'engouement qu'il y a là-bas, l'amour que le peuple porte à ses joueurs. Surtout quand on sait d'où l'on vient et tout ce que le pays a traversé..."





En cas de double succès lors des FIFA Series, nul doute qu'un nouveau pas vers le top 100 mondial serait franchi. ©FIFA