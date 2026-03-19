Les deux ministres sont convenus de condamner fermement les attaques iraniennes ! répréhensibles ayant visé les pays du Golfe frères, affirmant leur r

Le ministre des AE reçoit un appel téléphonique de son homologue des Comores







Le ministre des Affaires étrangères (AE), de la Coopération internationale et des Égyptiens expatriés, Badr Abdelatty, a reçu mercredi un appel téléphonique de son homologue des Comores, Mohamed Mbae, afin d'évoquer l'évolution de la situation au Moyen-Orient et les efforts visant à réduire l’escalade régionale. Le ministre des Affaires étrangères (AE), de la Coopération internationale et des Égyptiens expatriés, Badr Abdelatty, a reçu mercredi un appel téléphonique de son homologue des Comores, Mohamed Mbae, afin d'évoquer l'évolution de la situation au Moyen-Orient et les efforts visant à réduire l’escalade régionale.





L’appel a porté sur la grave escalade militaire que connaît la scène régionale, alors que M. Abdelatty a informé son homologue comorien des résultats des contacts et des réunions intensifs menés par l’Égypte avec diverses parties régionales et internationales afin de contenir la situation et de réduire les tensions, ainsi que des résultats de sa récente tournée dans les pays du Golfe.





M. Abdelatty a souligné la nécessité de privilégier la voie diplomatique afin d'éviter à la région les conséquences d'un glissement vers un chaos généralisé, soulignant la nécessité de mettre immédiatement un terme à toutes les formes d'escalade militaire qui menacent la paix et la sécurité régionales.





Dans ce contexte, le ministre des AE des Comores a valorisé les efforts de l’Égypte visant à réduire l’escalade, à contenir la situation et à privilégier la voie diplomatique.





Les deux ministres sont convenus de condamner fermement les attaques iraniennes répréhensibles ayant visé les pays du Golfe frères, affirmant leur rejet catégorique de toute mesure susceptible de déstabiliser la sécurité et la stabilité de la région ou de porter atteinte à la souveraineté de ses États et ont également souligné la nécessité de respecter les références du droit international et le principe de bon voisinage.





Source : MENA



