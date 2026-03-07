Football : La FFC officialise l'arrivée d'Hubert Velud pour deux ans

La Fédération de Football des Comores (FFC) a officiellement procédé à la signature du contrat de son nouveau sélectionneur national. Le technicien français Hubert Velud s’est engagé pour une durée de deux ans à la tête des Cœlacanthes.

À travers cette nomination, la fédération affiche clairement sa volonté de poursuivre le développement et de renforcer la compétitivité de la sélection sur les scènes africaine et internationale. L’objectif principal sera de consolider les performances de l’équipe lors des prochaines échéances, notamment les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) et de la Coupe du Monde.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence des dirigeants de la FFC, des autorités sportives ainsi que de plusieurs acteurs du football comorien. Cet événement marque le lancement d’une nouvelle étape pour la sélection nationale, qui ambitionne de poursuivre sa progression au sein de l’élite du football africain.

Fort de sa solide expérience sur le continent, Hubert Velud arrive avec la mission d’apporter son expertise technique et tactique. Son défi : permettre aux Cœlacanthes de franchir un nouveau cap et de confirmer la place des Comores parmi les nations les plus compétitives d’Afrique.

Bena Abdou Moindze
