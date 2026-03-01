Football : Amir Abdou nommé sélectionneur du Burkina Faso

La Fédération burkinabè de football (FBF) a officiellement retenu le technicien comorien Amir Abdou pour diriger l’équipe nationale A du Burkina Faso, à l’issue d’un processus de recrutement ayant mobilisé 82 candidatures.

Après élimination des doublons et dossiers incomplets, 67 candidatures avaient été déclarées recevables au poste de sélectionneur de l’équipe du Burkina. Un examen approfondi avait ensuite permis de présélectionner 28 dossiers, avant qu’un nouveau tri fondé sur des critères techniques rigoureux, l’expérience professionnelle, la vision de développement et la connaissance du football burkinabè ne réduise la liste à six finalistes.

Auditionnés par visioconférence, ces derniers avaient présenté leur parcours, leur projet sportif, leur compréhension de l’environnement des Étalons, leur méthodologie de travail ainsi que leurs prétentions salariales.

C’est finalement Amir Abdou, technicien réputé pour avoir conduit les Comores à leur première participation à la Coupe d’Afrique des nations en 2021, qui a été retenu pour prendre les rênes de la sélection burkinabè.

HO/ac/Sf/APA

