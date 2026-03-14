Fatima Ahamada ou l’audace d’une nouvelle ère pour la femme comorienne. La foire de deux jours « Made in Comores », inaugurée au Stade Ajao à Moroni..

Fatima Ahamada ou l’audace d’une nouvelle ère pour la femme comorienne







Aux Comores, la célébration de la Journée internationale des droits des femmes ne ressemble plus tout à fait à ce qu’elle était, il y a quelques temps. Cette année, elle porte une empreinte particulière, celle d’une volonté politique assumée et d’une vision claire, celle de faire de la femme comorienne une actrice visible et centrale du développement national. Aux Comores, la célébration de la Journée internationale des droits des femmes ne ressemble plus tout à fait à ce qu’elle était, il y a quelques temps. Cette année, elle porte une empreinte particulière, celle d’une volonté politique assumée et d’une vision claire, celle de faire de la femme comorienne une actrice visible et centrale du développement national.





Au cœur de cette dynamique se trouve une figure, une femme journaliste, Fatima Ahamada, devenue ministre de la Promotion du Genre, de la Solidarité, de l'information et porte-parole du gouvernement.

Depuis son arrivée à la tête de ce ministère, un souffle nouveau semble parcourir les initiatives dédiées aux femmes. Là où l’on se contentait parfois de discours symboliques, place désormais à l’action, à la visibilité et à la valorisation concrète du talent féminin.





La foire de deux jours « Made in Comores », inaugurée au Stade Ajao à Moroni, le 12 mars en est l’exemple le plus frappant dans une dynamique de programme large étalé sur de longues semaines du mois, du 8 au 30 mars 2026, dont le tilawa prévu dans la spirée de dimanche 15 mars au Palais du Peuple.





Pendant deux jours, les femmes comoriennes ont occupé le devant de la scène : artisanes, créatrices, productrices, entrepreneures. Les stands portaient l’empreinte d’un savoir-faire, d’une créativité et d’une détermination qui témoignent d’une réalité souvent sous-estimée, celle liée à une économie comorienne qui se construit aussi au féminin.





Mais au-delà de l’événement lui-même, c’est le message qui importe. En donnant une vitrine nationale à ces talents, la ministre affirme une conviction forte relative à l’émancipation économique des femmes, l’un des leviers majeurs du progrès social.





Ce choix n’est pas anodin. Dans une société où les femmes ont toujours joué un rôle essentiel dans les dynamiques familiales et communautaires, leur reconnaissance publique et économique constitue une étape décisive vers un développement plus équilibré et plus inclusif.





La célébration officielle de la Journée internationale des droits des femmes, prévue ce dimanche 22 mars à Malé-ya-Mbadjini vient ainsi couronner une semaine marquée par l’engagement, l’initiative et l’innovation. Une célébration qui, cette année, ne se contente pas de rappeler des principes, mais elle met en lumière des réalisations chez la femme de tous les âges, jeunes, moins jeunes et pays âgées.





À travers cette approche, Fatima Ahamada semble vouloir tracer une nouvelle voie pour la promotion du genre aux Comores. Notamment une politique qui valorise l’action, encourage l’entrepreneuriat féminin et renforce la place des femmes dans la vie économique et sociale.





Car lorsque les femmes avancent, c’est toute une nation qui s’élève. Et si cette dynamique se poursuit, l’histoire retiendra peut-être que cette période aura marqué le début d’une nouvelle ère pour les femmes comoriennes.





Abdoulatuf BACAR