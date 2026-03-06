Donald Trump accusé d'agression sexuelle sur mineure. L'existence même de ces fichiers avait été révélée par la presse américaine, qui parlait de docu

Affaire Epstein: la justice américaine publie de nouveaux documents manquants dont certains concernent des accusations visant Donald Trump







Après avoir été pointé du doigt par les médias américains pour avoir "volontairement dissimulé" des fichiers dans l'affaire Epstein, le département américain de la Justice a publié de nouveaux documents retenus "par erreur".





Le département de la Justice américaine, mis sous pression après avoir été accusé d'avoir délibérément dissimulé des documents dans le dossier Epstein mentionnant Donald Trump, a publié ce jeudi 5 mars une nouvelle salve de fichiers, a annoncé Associated Press . Ces documents supplémentaires contiennent notamment des accusations d'agressions sexuelles sur mineur "non vérifiées", portées par une femme contre le président américain.





L'existence même de ces fichiers avait été révélée par la presse américaine, qui parlait de documents "volontairement" dissimulés car évoquant Donald Trump. Néanmoins, le ministère avait répondu avoir retenu ces fichiers "par erreur".





Le département de la Justice avait expliqué la semaine dernière que les fichiers avaient été "incorrectement classés comme doublons", et qu'ils n'avaient donc pas été publiés avec les autres documents.

Donald Trump accusé d'agression sexuelle sur mineure





Ce mardi, la justice américaine avait déjà prévenu qu'elle allait publier plus de 47.000 documents relatifs à l'affaire Epstein, après un examen approfondi pour garantir l'anonymat des victimes.





"Notre équipe travaille sans relâche pour répondre aux préoccupations des victimes, expurger les informations personnelles identifiables et toute image à caractère sexuel", avait écrit la porte-parole du ministère de la Justice, Natalie Baldassarre, citée par CBS News





Dans ces documents se trouvent donc des accusations d'une plaignante contre Donald Trump. Interrogée quatre fois par le FBI, elle s'était présentée après l'arrestation du financier new-yorkais et avait affirmé avoir été agressée sexuellement quelques décennies plus tôt, lorsqu'elle était mineure, par Jeffrey Epstein et Donald Trump.





Des accusations qu'a toujours niées le président américain, assurant n'avoir jamais eu connaissance des agissements criminels de Jeffrey Epstein lorsque les deux hommes se côtoyaient.





Juliette Moreau Alvarez avec agences - BFM TV