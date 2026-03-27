Décès de l’ancien ministre Anfani Hamada Bacar. J’ai eu le privilège de travailler avec lui au sein du parti CRC. Je l’ai également côtoyé à l’Assembl



C’est avec une profonde émotion que j’ai appris le décès de l'ancien Ministre, Anfani Hamada Bacar , survenu à l’hôpital El-Maarouf, il a ce matin. C’est avec une profonde émotion que j’ai appris le décès de l'ancien Ministre, Anfani Hamada Bacar , survenu à l’hôpital El-Maarouf, il a ce matin.





J’ai eu le privilège de travailler avec lui au sein du parti CRC. Je l’ai également côtoyé à l’Assemblée de l’Union, lorsqu’il était député et vice-président, alors que j’y exerçais comme conseiller en communication.





Mais au-delà des fonctions, c’était un frère que je viens de perdre. Un camarade de route. Un homme dont la présence comptait, dont l’attention aux autres marquait, et dont l’engagement se vivait avec sincérité.





Il incarnait le respect, l’écoute et le sens du collectif. Une manière d’être qui rassemblait naturellement.





Aujourd’hui, une voix s’éteint, mais son souvenir demeure, porté par les valeurs qu’il a su incarner.





À sa famille, à ses proches, à ses nombreux amis, à ceux qui l'ont aimé et respecté, j’adresse mes pensées les plus sincères.





Que Dieu l’accueille dans Son infinie miséricorde.





Msa Ali Djamal