Début de l'enrobage de la route Bahani - Chezani

Ce lundi, l’enrobage de la route nationale Bahani–Chezani (RN3–RN4) a officiellement démarré, marquant une étape décisive dans la concrétisation de ce projet structurant. Ce qui relevait hier de l’engagement politique et de la mobilisation financière est désormais une réalité palpable sur le terrain.
Financé à hauteur de 20 millions de $ par la BAD, ce chantier transformera durablement la mobilité, la sécurité et la dynamique économique de plusieurs localités. Il s’inscrit pleinement dans la vision du Plan Comores Émergent, porté par le Président Azali Assoumani.
À ceux qui affirmaient hier que ce projet n’était que du Myanya et qu’il ne verrait jamais le jour, disait ndo mlelesso, bandi nyi na signature, le temps apporte aujourd’hui la plus belle des réponses : les engins sont à l’œuvre.
Il convient de rendre un bel hommage appuyé à l’ancien Ministre des Finances, Mze Abdou Mohamed Chanfiou, dont la détermination et la mobilisation des financements ont été déterminantes dans l’aboutissement de ce grand projet. Longue vie à vous mtoukoufu.
