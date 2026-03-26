D’autres menaces...pèsent sur la survie du futur Centre Hospitalier Universitaire El-Maarouf

De la gestion du CHN El - Maarouf !





Futur CHN El-maarouf ©Chaarane

La grève que traverse le principal établissement hospitalier que compte encore le pays est une des conséquences prévisibles nées de son fonctionnement irrégulier lequel apparaît dans un rapport de vérification et d’audit de la Section des Comptes de la Haute Juridiction portant sur les exercices 2022-2023 et publié en juin 2025. Des rapports qui finissent dans des tiroirs et engloutis par la poussière. Hélas ! La grève que traverse le principal établissement hospitalier que compte encore le pays est une des conséquences prévisibles nées de son fonctionnement irrégulier lequel apparaît dans un rapport de vérification et d’audit de la Section des Comptes de la Haute Juridiction portant sur les exercices 2022-2023 et publié en juin 2025. Des rapports qui finissent dans des tiroirs et engloutis par la poussière. Hélas !





Cependant, dans un minuscule territoire comme le nôtre, une grève qui met plus de trois semaines avant d’interpeller les autorités compétentes traduit sans doute le peu d’intérêt ou d’écoute, le désintérêt peut être porté sur les secteurs sociaux pourtant vitaux d’autant plus qu’il s’agit d’un mouvement de grève déclenché durant le mois sacré du Ramadan lequel a donné lieu à des ruptures de contrats plus qu’abusifs.







Il est à noter que malgré la présence de nombreuses structures de tutelle ( Ministères de la Santé et celui des Finances, Pôles Eco et Social / Conseillers PR, Députés et autres), le retard ou l’inaction a prévalu, aucune interaction conséquente n’a été observée dans l’intervalle. Les urgences et les priorités semblent toutes autres et sont ailleurs. La tardiveté dans la réaction reste la norme. Ceux qui devront décider de la tenue ou non des Jeux de 2027 se feront une idée précise de ce type de malaise social, notamment les dysfonctionnements touchant le système de santé en proie à une telle instabilité chronique, le second médecin réanimateur ayant aussi été suspendu sans état d’âme. Il est à noter que malgré la présence de nombreuses structures de tutelle ( Ministères de la Santé et celui des Finances, Pôles Eco et Social / Conseillers PR, Députés et autres), le retard ou l’inaction a prévalu, aucune interaction conséquente n’a été observée dans l’intervalle. Les urgences et les priorités semblent toutes autres et sont ailleurs. La tardiveté dans la réaction reste la norme. Ceux qui devront décider de la tenue ou non des Jeux de 2027 se feront une idée précise de ce type de malaise social, notamment les dysfonctionnements touchant le système de santé en proie à une telle instabilité chronique, le second médecin réanimateur ayant aussi été suspendu sans état d’âme.





En effet, parmi les importants manquements soulevés par ce dernier, apparaît une problématique alarmante : La présence flagrante d’agents fictifs qui touchent indûment des salaires qui auraient pu être utilement reversés aux grévistes actuels par l’amélioration de leurs émoluments outre les avances sur salaires injustement accordés à certains personnes qui les remboursent visiblement jamais ou être alloués, affectés à d’autres besoins récurrents.





S’y ajoutent à ce sombre tableau, le défaut de manuel de procédures et l’absence de contrôles internes entre autres points préoccupants que mettent en lumière lesdits vérificateurs. En illustration, un écart de 714 millions reste encore injustifié au titre de l’exercice 2023 sans compter les achats effectués sans appels d’offre et sans pièces comptables. Dès lors, ces malversations pointées du doigt sont jusqu’alors restées lettres mortes. Il convient de souligner qu’aucun remboursement des avances susdites n’a été aussi remboursé par les bénéficiaires. Aucune action en responsabilité n’a été non plus engagée. L’impunité s’y étend.





Pourtant, ces écarts dûment constatés et non contestés auraient pu considérablement constituer des économies des moyens. La situation actuelle aurait-elle changé ? Se serait-elle amélioré à partir des années 2024 à nos jours ?





Au regard dudit rapport, d’autres menaces que les grèves pèsent sur la survie du CHN futur CHU et sont susceptibles de survenir à tout moment , en tout état de cause.





Par ailleurs, l’aspect majeur mis également en lumière demeure la non mise en place du Conseil d’administration du CHN, sans motif valable connu. Doter le CHN d’un CA.

Quid de la gestion postérieure audit rapport ?

Y’a Maarouf !





Damed Kamardine