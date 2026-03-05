Berlin : Les Comores font leur promotion touristique devant les professionnels du secteur. Lors de son intervention, le ministre a mis en avant les ri

Berlin, Allemagne. En marge du Salon international du tourisme ITB Berlin, considéré comme le plus grand rendez-vous mondial du secteur, le Ministre de l'Environnement chargé du Tourisme et Président des Îles Vanille, Abubakar Ben Mahmoud, a pris part à un événement de promotion de la destination Comores organisé dans un hôtel de la capitale allemande.





Cette rencontre a réuni plusieurs acteurs clés de l’industrie touristique internationale, parmi lesquels des tours-opérateurs, investisseurs, promoteurs de projets, professionnels du tourisme et représentants de médias spécialisés. L’objectif de cette initiative était de présenter les atouts touristiques de l’archipel et de renforcer les liens avec les acteurs du marché touristique international.





Lors de son intervention, le ministre a mis en avant les richesses naturelles et culturelles des Comores, notamment la beauté de ses plages, la biodiversité exceptionnelle de ses fonds marins, ses paysages volcaniques uniques ainsi que l’authenticité de sa culture et l’hospitalité de sa population. Il a également insisté sur la volonté du gouvernement de développer un tourisme durable capable d’attirer davantage d’investissements et de visiteurs internationaux.





L’événement a été organisé avec l’appui de plusieurs partenaires engagés dans la promotion du tourisme comorien, notamment l’Office national du tourisme des Comores, qui a joué un rôle majeur dans l’organisation de cette rencontre, ainsi que l’Union des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture des Comores (UCCIA), le SGIAC Comores, l’agence Msafara – Perles de l’Océan Indien, Adore Comores et le groupe Civitel Hôtels.





La participation des Comores à l’ITB Berlin représente une opportunité stratégique pour le pays. Ce salon international rassemble chaque année des milliers de professionnels du tourisme venus du monde entier, offrant ainsi une vitrine exceptionnelle aux destinations souhaitant se positionner sur le marché mondial du tourisme.





À travers cette démarche, le ministre Abubakar Ben Mahmoud entend accroître la visibilité des Comores sur la scène internationale et encourager la création de partenariats avec les acteurs du tourisme mondial. Une initiative qui s’inscrit dans la stratégie visant à faire des Comores une destination émergente dans l’océan Indien, reconnue pour la richesse de son patrimoine naturel et culturel.