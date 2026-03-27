Anjouan : Une mystérieuse explosion fait plusieurs blessés à Salamani

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0 0 27 mars 2026 2026-03-27T09:28:00+01:00 Modifier ce post

Anjouan : Une mystérieuse explosion fait plusieurs blessés à Salamani. La gendarmerie ainsi que le préfet de la zone se sont rendus sur place ce vendr

Des blessés à Salamani, Anjouan, suite à une mystérieuse explosion 


Anjouan : Une mystérieuse explosion fait plusieurs blessés à Salamani

Dans la soirée du jeudi 26 mars, la quiétude du village perché de Salamani (ya Dzindri )à Anjouan est perturbée par une explosion d'une rare violence qui ne dit pas son nom. Il est 20 h quand une terrible détonation déchire le silence nocturne. S'ensuit alors une scène de panique dans la localité : Des habitants couraient de toutes parts pour se mettre à l'abri, selon nos informations.

« Jusqu'à maintenant, personne ne connaît l'origine de cette explosion. Quatre personnes, dont une femme et un enfant, sont blessées par des éclats qui provenaient de ce choc. Ceux qui étaient dans les cases en tôle ondulée pouvaient entendre des débris pareils à des gravillons tomber sur les toits de leurs maisons », confie une résidente jointe au téléphone.

La gendarmerie ainsi que le préfet de la zone se sont rendus sur place ce vendredi matin pour le constat. Il convient de noter que jusqu'alors une forte odeur qui fait beaucoup tousser persiste dans l'air, a-t-on appris.

Dhoulkarnaine Youssouf

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