Affaire Galawa : premiers éclaircissements de la société ELSEWEDY ELECTRIC et appel à la transparence publique. Cette réponse constitue un premier élé

Affaire Galawa : premiers éclaircissements de la société ELSEWEDY ELECTRIC et appel à la transparence publique





Moroni, le 16 Mars 2026







Dans le cadre de sa démarche visant à obtenir toute la transparence sur le projet de reconstruction de l’Hôtel Galawa à Mitsamiouli ( Comores) , Maître Said LARIFOU, en sa qualité de citoyen comorien, avait adressé une sommation interpellative à la société égyptienne ELSEWEDY ELECTRIC, groupe chargé de la réalisation du projet. Dans le cadre de sa démarche visant à obtenir toute la transparence sur le projet de reconstruction de l’Hôtel Galawa à Mitsamiouli ( Comores) , Maître Said LARIFOU, en sa qualité de citoyen comorien, avait adressé une sommation interpellative à la société égyptienne ELSEWEDY ELECTRIC, groupe chargé de la réalisation du projet.





Cette initiative visait à obtenir des éclaircissements sur :





Le contrat de concession conclu avec l’Union des Comores ;

L’utilisation des financements engagés pour ce projet ;

les raisons de l’arrêt des travaux sur le site.





La société ELSEWEDY ELECTRIC a depuis adressé une réponse officielle à cette interpellation.

Dans cette réponse, la société indique notamment :





ne pas être en mesure de communiquer certains documents contractuels en raison d’obligations de confidentialité ;

avoir activé une clause de résiliation du contrat, invoquant des circonstances indépendantes de sa volonté.





Cette réponse constitue un premier élément d’éclaircissement, confirmant l’existence d’une résiliation du contrat relatif au projet Galawa.





Toutefois, plusieurs questions essentielles demeurent :





Quelles sont précisément les circonstances ayant conduit à cette résiliation ?

Quel est le montant exact des fonds publics déjà engagés dans ce projet ?

Quelles mesures les autorités compétentes entendent-elles prendre pour garantir la transparence et la bonne gestion de ces ressources ?

Au regard de ces interrogations légitimes, Maître Said LARIFOU a décidé de saisir officiellement les autorités comoriennes compétentes afin d’obtenir les informations nécessaires à la pleine manifestation de la vérité.





« En tant que citoyen et contribuable, je considère qu’il est de mon devoir de demander des comptes sur l’utilisation des ressources publiques. La transparence est une exigence fondamentale de toute démocratie », a déclaré Maître Larifou.





Cette démarche s’inscrit dans une volonté de contribuer au renforcement de la bonne gouvernance, de la transparence et de la reddition des comptes dans la gestion des projets publics aux Comores.





Contact presse :

Email : larifou@gmail.com

WhatsApp : +269 3218771/ +269 3343838 / +33605993004