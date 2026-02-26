Passeports et cartes d'identité : Le dépôt des nouveaux dossiers suspendu !

COMMUNIQUE


Passeports et cartes d'identité : Le dépôt des nouveaux dossiers suspendu !

​Le Ministère de l'Intérieur porte à la connaissance du public que pour des raisons techniques liés au changement du prestataire pour la production des documents biométriques, l'enrôlement et le dépôt des nouveaux dossiers pour l'établissement des cartes d'identité et passeports, est suspendu à compter du 02 mars 2026 pour Anjouan et Mohéli et du 06 mars pour Moroni, jusqu'au 26 mars 2026.

​Durant cette période de transition une permanence sera mise en place pour le cas d'urgence attestée par l'autorité compétente.

​Le Ministère remercie la population pour sa compréhension et sa collaboration.

​Fait à Moroni, le 26 février 2026
