Passation de service au Ministère des Sports entre M. El-Had Houmadi et S. Mohamed Ali Said

Lundi 09 février 2026 – Moroni







La cérémonie officielle de passation de service au Ministère de la Jeunesse, de l'Emploi, du Travail, des Sports, des Arts et de la Culture s'est tenue ce lundi, marquant la transition entre le Ministre sortant, Monsieur MOHAMED El-Had Houmadi, et son successeur, Monsieur SAID Mohamed Ali Said.





L’événement, empreint de solennité et de respect mutuel, s’est déroulé en présence des cadres, agents et personnels du ministère.





Dans son allocution, le Ministre sortant a présenté le bilan des actions menées durant son mandat, mettant en lumière les réformes structurelles majeures engagées dans le cadre de la réhabilitation et de la modernisation du département. Il a exprimé sa profonde gratitude à l’ensemble de ses collaborateurs pour leur engagement, leur abnégation et leur professionnalisme dans la conduite de ces réformes exigeantes. Tourné vers l’avenir, il a adressé ses vœux de pleine réussite à son successeur, lui témoignant toute sa confiance pour poursuivre et amplifier l’œuvre entreprise.





Prenant la parole à son tour, le nouveau Ministre, Monsieur SAID Mohamed Ali Said, a remercié le Président de l’Union des Comores pour l’honneur et la confiance placés en sa personne. Il a salué les acquis significatifs réalisés par ses prédécesseurs et affirmé sa ferme détermination à en assurer la continuité, le renforcement et l’approfondissement au service du développement national.





Cette transition sereine renforce la conviction partagée que la mobilisation collective de l’ensemble des acteurs sera déterminante pour consolider les bases d’une croissance inclusive et accélérer l’émergence de l’Union des Comores.





Ministère de la Jeunesse et de l'Emploi de l'Union des Comores