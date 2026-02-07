Passation de service au Ministère des Finances entre Ibrahim Abdourazak et Moussa Abderemane

Passation de Service au Ministère des Finances entre Ibrahim Abdourazak et Moussa Abderemane

Ce samedi au ministère des Finances, s’est tenue la cérémonie officielle de passation de service entre le ministre sortant, M. IBRAHIM MOHAMED Abdourazak, et son successeur M. MOUSSA Abderemane. L'événement, marqué par une solennité et un respect mutuel, s'est déroulé en présence de l'ensemble des cadres et agents du ministère ainsi que de nombreuses personnalités politiques et sociales.

Dans son discours, M. IBRAHIM MOHAMED Abdourazak a dressé le bilan de ses réalisations, mettant en lumière les réformes structurelles majeures engagées pour consolider les finances publiques. Il a notamment insisté sur la mobilisation des recettes, ayant permis de collecter 15 milliards de plus sur les recettes intérieures habituelles en 2025, l'élargissement de l'assiette fiscale, le renforcement des mécanismes de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale et enfin la digitalisation des procédures au sein du secteur bancaire et financier.

Le ministre Abdourazak a également exprimé sa profonde gratitude envers ses collaborateurs pour leur engagement, leur abnégation et le professionnalisme dont ils ont fait preuve dans la conduite de ces réformes exigeantes. Tourné vers l'avenir, il a adressé ses vœux de pleine réussite à M. MOUSSA Abderemane, lui témoignant toute sa confiance pour poursuivre et amplifier l'œuvre entreprise.

Dans sa prise de parole, le nouveau ministre, M. MOUSSA Abderemane, a remercié le Président de l'Union des Comores pour l'honneur et la confiance qui lui sont accordés. Il a salué les acquis significatifs réalisés par ses prédécesseurs et affirmé sa détermination à en assurer la poursuite résolue et l'approfondissement.

Cette transition sereine nourrit la conviction partagée que la mobilisation collective de tous les acteurs sera déterminante pour consolider les bases d'une croissance inclusive et accélérer l'émergence des Comores.

Enfin, le Secrétaire Général du Ministère a remis au ministre sortant une attestation d'honneur, en reconnaissance de son leadership, de son travail et de l'ensemble de ses œuvres au ministère des Finances.

Ministère des Finances, du Budget et du Secteur Bancaire

