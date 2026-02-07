Nomination de Djaanfar Salim Allaoui : La ville de Mutsamudu remercie le président Azali. "Merci à son Excellence AZALI ASSOUMANI", tel était le sloga

Arrivée du DG des Douanes à Anjouan : un accueil historique, une communion populaire







C'est dans une atmosphère empreinte de ferveur, de dignité et d'émotion collective que Monsieur Djaanfar Salim Allaoui, Directeur Général des Douanes, a foulé le sol de son île natale, Anjouan, pour la première fois depuis sa prise des fonctions à la tête de l'Administration des Douanes.





À l’aéroport de Ouani, malgré une météo exécrable faite de forte précipitation, le ciel étant couvert, une marée humaine, venue des quatre coins de l’île, s’est spontanément mobilisée pour accueillir l’enfant du terroir, témoigner son attachement indéfectible et magnifier un parcours forgé par le mérite, la loyauté et le sens élevé de l’État. Anjouan, dans son unité et sa grandeur, a parlé d’une seule voix.





"Merci à son Excellence AZALI ASSOUMANI", tel était le slogan du jour.





Suivant cet accueil mémorable : une grande prière collective a été tenue au sein de la JAF, pour implorer la bénédiction d’Allah, sa protection et sa guidance sur le patron de la Douane, désormais investi d’une mission stratégique au service de la Nation.





Anjouan honore l’un de ses dignes fils. La République attend, confiante, les fruits d’un engagement sans faille.





Service Communication

Douanes Comoriennes