Mutsamudu : Descente des forces de l’ordre dans des lieux de débauche

Une descente musclée des forces de l'ordre à Minadzini et à la boîte de nuit dite Dragon rouge à Mutsamudu a eu lieu ce samedi soir : L'opération a mobilisé 5 pick-up plus un bus remplis de gendarmes armés et deux pick-up chargés de policiers qui ont quadrillé les lieux, selon nos informations.

Le boîte de nuit serait vidée de ses occupants. Le responsable est embarqué et des boissons alcooliques ont été également saisies. Même scène du côté de Minadzini, près du port de Mutsamudu.

Il convient de souligner qu'à l'approche du mois sacré de ramadan, les forces de l'ordre ont lancé dans les îles une vaste opération de fermeture de points de vente illégaux de boissons alcooliques.

Dhoulkarnaine Youssouf

