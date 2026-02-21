Moroni Terminal : Une dynamique d’investissement au service du développement des Comores. Dans un contexte d’insularité, la performance portuaire est.

Depuis la signature de l'avenant à la convention de concession en 2022, Moroni Terminal a engagé une trajectoire d'investissement structurante visant à renforcer durablement les capacités portuaires de l'Union des Comores.





Une modernisation opérationnelle concrète





Plusieurs investissements majeurs ont été réalisés ou engagés :

Acquisition et mise en service d’un nouveau remorqueur portuaire à fort Bollard Pull, renforçant la sécurité et la fiabilité des manœuvres navires ;

Renforcement du parc d’équipements portuaires (manutention conteneurs et conventionnel) ;

Optimisation des infrastructures existantes pour améliorer la productivité et la fluidité des opérations ;

Modernisation progressive des systèmes et procédures opérationnelles.





Ces investissements ont contribué à une dynamique mesurable :





+27 % de croissance des volumes conteneurs entre 2023 et 2025 ;

+142 % d’augmentation des volumes conventionnels ;

Amélioration continue des délais de traitement et de la disponibilité à quai.

Sécuriser l’approvisionnement national





Dans un contexte d’insularité, la performance portuaire est un enjeu stratégique national.

Le renforcement des capacités de remorquage, l’amélioration des cadences de manutention et la meilleure gestion des escales contribuent directement à :





La sécurisation des Produits de Première Nécessité (PPN) ;

La réduction des risques de rupture d’approvisionnement ;

La stabilisation du fret maritime ;

Le soutien à l’activité économique locale.

Une vision d’infrastructure structurante





Au-delà des investissements opérationnels, le projet d’agrandissement du quai du port de Moroni, reconnu comme infrastructure structurante à fort impact économique et régional, marque une nouvelle étape.





Ce projet permettra :





L’accueil de navires de plus grande capacité ;

L’augmentation des volumes traités ;

L’amélioration de la compétitivité régionale du port ;

Le renforcement de l’attractivité des Comores dans le corridor maritime de l’océan Indien.

Un engagement long terme





La stratégie engagée repose sur trois piliers :





Sécurité et conformité réglementaire ; Performance opérationnelle ; Contribution au développement économique national.





Moroni Terminal confirme ainsi son engagement à investir durablement pour accompagner la croissance de l’Union des Comores, en cohérence avec les orientations nationales et les standards internationaux du groupe AG.