La rencontre entre le Dr Salim et Azali Assoumani : l'ironie du miroir



L'histoire politique récente nous rappelle une certaine ironie. Le 10 septembre 2022, lorsque Mouigni Baraka Said Soilihi avait entrepris de rencontrer le président Azali Assoumani à Beit-Salam, la transparence était de mise. Pourtant, les insultes et les accusations de trahison pleuvaient, notamment depuis les rangs du parti Juwa.





​À l'époque, Mouigni Baraka avait agi avec clarté, expliquant à chacun que sa démarche n’avait rien de personnel : l’une de ses premières revendications était d'ailleurs la libération du président Ahmed Abdallah Sambi et du Dr Salami.





​Aujourd'hui, on nous présente la visite discrète du Dr Salim chez le président Azali comme un acte de bravoure, alors qu'elle manque cruellement de cette concertation préalable que l'on reprochait tant aux autres hier.





​Cela révèle un mal profond : une partie de notre classe politique rejette systématiquement toute initiative dont elle n'est pas l'auteur. Le RDCE, pour sa part, reste cohérent : nous ne jugeons pas l'homme, mais l'acte. Le Dr Salim est un homme qui possède de nombreuses qualités et il ne saurait être acheté par un pouvoir aux abois.





​Si cette rencontre peut réellement servir l'intérêt supérieur de la nation et la paix sociale, nous ne nous y opposerons pas. Nous laissons à d'autres l'exercice de l'indignation à géométrie variable





BACAR Mmadi, Cadre du parti RDCE en France