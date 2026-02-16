La date du 17 février n’est ni une propriété privée, ni la victoire d’un groupe sur un autre. A l’approche de la date du 17 février, le gouvernement c

Vingt-cinq ans après la fin de la tentative de sécession, il est regrettable de constater que certains de nos compatriotes semblent, de manière inconsciente, vouloir revivre les événements douloureux de la période d'août 1997. Ce contexte particulier, marqué par la proximité de la date du 17 février, ravive chez quelques membres du gouvernement comorien ainsi qu'au sein d'une faction de l'opposition, des velléités séparatistes.





Ce phénomène met en lumière la fragilité persistante de notre cohésion nationale et rappelle l’importance de rester vigilant face aux divisions qui pourraient compromettre l’unité conquise au prix de tant d’efforts et de sacrifices.





Le 17 février 2001, à Fomboni Mohéli, après plusieurs tentatives de réconciliation, le gouvernement comorien de l’époque, accompagné des partis politiques qui le soutenaient, d’une part, et des partis de l’opposition ainsi que des représentants des îles, d’autre part, se sont réunis pour signer un accord cadre dit « de réconciliation nationale » sous l’égide de la communauté internationale, comprenant l’Union Africaine, l’Organisation des Nations Unies, l’Organisation Internationale de la Francophonie et la Ligue des États Arabes. Cet accord a mis fin au conflit sécessionniste, enterré la République Fédérale Islamique des Comores et a donné naissance à un Nouvel Ensemble Comorien.





A l’approche de la date du 17 février, le gouvernement comorien cherche à s’approprier cette date historique, tandis que certains opposants veulent l’accaparer pour imposer leur existence. Pourtant, le 17 février 2001 demeure une date commémorative qui a rassemblé, à Mohéli dans la ville de Fomboni, tous les acteurs comoriens – politiques et membres de la société civile – pour sceller la volonté du peuple des trois îles à vivre ensemble dans la paix et l’harmonie.





La date du 17 février n’est ni une propriété privée, ni la victoire d’un groupe sur un autre. Dans cette lutte fratricide qui a précédé le 17 février 2001, seul le peuple comorien des trois îles est sorti vainqueur. Nos populations souhaitent enterrer définitivement les appartenances insulaires, tout en reconnaissant la réalité géographique de notre pays. Les trois îles veulent avancer ensemble, chacune étant libre de réaliser ses aspirations en promouvant son développement socio-économique de façon autonome.





Le parti Ulezi appelle à nouveau à un dialogue inter-comorien à l’occasion du 25ème anniversaire de la réconciliation nationale. Il est urgent de procéder à un bilan exhaustif du système de la tournante entre les îles et de leur autonomie.





Les Comoriens des trois îles refusent toute nouvelle tentative de sécession et aspirent à une union sacrée, fondée sur la justice sociale et la stabilité politique.





Natuk MOUZAOIR

Secrétaire Général opposition parlementaire