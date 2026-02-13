Interpol Moroni : Fin d'une formation sur la sécurité portuaire et les points de contrôle des stupéfiants

INTERPOL – MORONI : Fin de la formation axée sur la Sécurité Portuaire et les Points de Contrôle des Stupéfiants


Interpol Moroni : Fin d'une formation sur la sécurité portuaire et les points de contrôle des stupéfiants

Du 9 au 13 février, le Bureau Central National (BCN) Interpol Moroni a organisé une formation axée sur la sécurité portuaire et les points de contrôle des stupéfiants, avec l’accord de principe du BCN régional à Nairobi. Elle s’est tenue à l’hôtel Itsandra, à Moroni, et a rassemblé 22 agents issus des forces de sécurité, des services de contrôle des frontières, des garde-côtes, des douanes et du secteur judiciaire.

La réalisation de cette formation a largement bénéficié de l’appui du ministère de l’Intérieur tutelle , de la Direction Générale de la Police et de la Sûreté Nationale. Leur engagement et la mise à disposition des moyens nécessaires ont été déterminants pour l’organisation et la tenue efficace de cet événement.

Sous la supervision du Commissaire de police et chef du BCN-Interpol Moroni, M. Ahmed Mze Aboubacar, la session a été animée par deux formateurs venus du BCN Nairobi. Le Commissaire a souligné la nécessité de renforcer les compétences du personnel, en insistant sur l’organisation de formations dans le domaine de la cybersécurité et de la cybercriminalité. Il a également mis l’accent sur le développement de la police technique et scientifique, avec l’octroi de la logistique adéquate, notamment la dactyloscopie, l’analyse anthropométrique pour les investigations criminelles, ainsi que des tablettes destinées à remplacer les outils de terrain désormais périmés.

Cette formation avait pour objectif de renforcer les capacités opérationnelles des participants, notamment aux points de contrôle, afin de mieux répondre aux défis liés aux trafics illicites aux Comores.

Elle s’inscrit dans le cadre du respect de la Convention de Vienne sur la lutte contre la criminalité transnationale organisée, adoptée en décembre 2000 et ratifiée par le gouvernement de l’Union des Comores.

Police Nationale des Comores

