France : Une enquête ouverte pour harcèlement scolaire après le suicide de Tyah,16 ans, originaire de Mayotte. Selon les proches de Tyah, la jeune fil



Le parquet de Bordeaux a ouvert une enquête, ce mardi, pour faire la lumière sur de possibles liens entre du harcèlement scolaire et le suicide de la jeune Tyah à Lormont fin janvier.





Une enquête sur un possible harcèlement scolaire ouverte par le parquet de Bordeaux, une semaine après la découverte du corps de Tyah, 16 ans, originaire de Pessac. L’adolescente, qui avait disparu depuis plus de deux semaines, a été retrouvée pendue. Selon les premiers éléments, il s'agit d'un suicide.





Lettre au rectorat pour dénoncer du harcèlement scolaire





Selon les proches de Tyah, la jeune fille était victime de harcèlement scolaire dans son établissement, le lycée Pape Clément de Pessac. Sa mère a donc envoyé, la semaine dernière, un courrier au rectorat de Bordeaux pour dénoncer les remarques à son encontre, sur sa couleur de peau ou ses cheveux.





Toujours selon la famille, Tyah en avait fait part à l'infirmière du lycée un mois avant sa disparition. La famille dénonce le manque de suivi après ce signalement.





Le parquet de Bordeaux, qui a ouvert une enquête pour harcèlement scolaire afin de faire la lumière sur le sujet, précise que pour l'heure aucun lien ne peut être fait avec le décès de l'adolescente. De son côté, le rectorat mène une enquête administrative mais indique, qu'à ce stade, "les éléments semblent montrer que la jeune fille a été accompagnée par son établissement sans qu'une situation de harcèlement ne soit mise en évidence."





FranceBleu