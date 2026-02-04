France : Une enquête ouverte pour harcèlement scolaire après le suicide de Tyah,16 ans, originaire de Mayotte

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 04 février 2026 2026-02-04T19:50:00+01:00 Modifier ce post

France : Une enquête ouverte pour harcèlement scolaire après le suicide de Tyah,16 ans, originaire de Mayotte. Selon les proches de Tyah, la jeune fil

France : Une enquête ouverte pour harcèlement scolaire après le suicide de Tyah,16 ans, originaire de Mayotte

Le parquet de Bordeaux a ouvert une enquête, ce mardi, pour faire la lumière sur de possibles liens entre du harcèlement scolaire et le suicide de la jeune Tyah à Lormont fin janvier.

Une enquête sur un possible harcèlement scolaire ouverte par le parquet de Bordeaux, une semaine après la découverte du corps de Tyah, 16 ans, originaire de Pessac. L’adolescente, qui avait disparu depuis plus de deux semaines, a été retrouvée pendue. Selon les premiers éléments, il s'agit d'un suicide.

Lettre au rectorat pour dénoncer du harcèlement scolaire


Selon les proches de Tyah, la jeune fille était victime de harcèlement scolaire dans son établissement, le lycée Pape Clément de Pessac. Sa mère a donc envoyé, la semaine dernière, un courrier au rectorat de Bordeaux pour dénoncer les remarques à son encontre, sur sa couleur de peau ou ses cheveux.

Toujours selon la famille, Tyah en avait fait part à l'infirmière du lycée un mois avant sa disparition. La famille dénonce le manque de suivi après ce signalement.

Le parquet de Bordeaux, qui a ouvert une enquête pour harcèlement scolaire afin de faire la lumière sur le sujet, précise que pour l'heure aucun lien ne peut être fait avec le décès de l'adolescente. De son côté, le rectorat mène une enquête administrative mais indique, qu'à ce stade, "les éléments semblent montrer que la jeune fille a été accompagnée par son établissement sans qu'une situation de harcèlement ne soit mise en évidence."

FranceBleu

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières