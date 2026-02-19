Fomboni : que retenir du 17 février 2026 si ce n'est la maturité d’une nation ? À Fomboni, ce 16 février 2026, il s’est passé quelque c...

Fomboni : que retenir du 17 février 2026 si ce n'est la maturité d’une nation ?







À Fomboni, ce 16 février 2026, il s’est passé quelque chose de rare, quelque chose qu'on peut nommer d'un moment de clarification politique. Dans une atmosphère chargée de rumeurs — certains prophétisaient un passage de flambeau de père en fils, comme si l’Union des Comores était une monarchie — la réponse est venue de la seule voix qui compte dans ces instants plus décisifs : celle du chef de l’État en personne. À Fomboni, ce 16 février 2026, il s’est passé quelque chose de rare, quelque chose qu'on peut nommer d'un moment de clarification politique. Dans une atmosphère chargée de rumeurs — certains prophétisaient un passage de flambeau de père en fils, comme si l’Union des Comores était une monarchie — la réponse est venue de la seule voix qui compte dans ces instants plus décisifs : celle du chef de l’État en personne.





En affirmant qu’en 2029, lors du tour tournant dévolu à l’île d’Anjouan, « il faut espérer qu’un candidat du pouvoir l’emporte », le président Azali Assoumani a livré deux messages d’une portée considérable.





Non, c'est faux, la tournante n’a pas été enterrée, elle est renforcée





Premier message : la présidence tournante n’est pas supprimée. À ceux qui soutenaient que l’architecture institutionnelle issue de l’Accord-cadre de Fomboni était vidée de sa substance, le discours oppose un démenti clair. La tournante demeure. Elle structure toujours l’équilibre fragile mais essentiel entre les îles.





En 2001, après des années de crises séparatistes, la paix s’est reconstruite autour d’un compromis historique : partager le pouvoir pour préserver l’unité. Vingt-cinq ans plus tard, à Fomboni, c’est cette paix retrouvée que l’on est venu célébrer — non pas une victoire partisane, mais la survivance d’un pacte national.





2018, le moment fondateur





Et c'est là le deuxième message lorsqu'une partie de l’élite politique comorienne semble avoir oublié que l’essentiel s’est joué le 30 juillet 2018, lors du référendum constitutionnel. Ce jour-là, le pays a choisi de redéfinir les règles du jeu, notamment en ouvrant la possibilité d’un second mandat présidentiel consécutif. Que l’on approuve ou non cette réforme, elle a été actée par les urnes. La contester aujourd’hui comme si elle n’avait jamais existé revient à ignorer un fait politique majeur.





Il faut se souvenir que l’Accord-cadre lui-même avait déjà été ajusté en 2009 sous la présidence de Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, sans bruits. À l’époque, beaucoup reconnaissaient qu’un mandat de quatre ans était insuffisant pour engager des transformations durables dans un État insulaire en quête de stabilité.





Azali Assoumani, le tacticien





Il serait intellectuellement malhonnête de nier la finesse politique d’Azali Assoumani. Même ses adversaires, à demi-mots, lui reconnaissent cette habileté — certains le disent « plus malin », d’autres le comparent au lapin qui déjoue les pièges.





Après dix années d’alternance et d’observation, il est revenu au pouvoir avec la formation qui l’avait porté une décennie plus tôt. Malgré les zigzags, malgré les obstacles — y compris venus de son propre camp — il a regagné Beit-Salam avec une stratégie patiemment mûrie. Ses années hors du pouvoir n’étaient pas un exil mais furent une préparation.





À Fomboni, le 17 février 2026, ceux qui redoutaient l’embrasement ont constaté l’inverse car le sang n’a pas coulé. Parce que ce jour n’était pas écrit pour la violence, mais pour la consolidation.





La politique n’est pas une haine





Il faudra que l’opposition comorienne — et plus largement tous les critiques du régime — se rappellent une vérité fondamentale selon laquelle la politique n’est pas une affaire de ressentiment personnel. Elle est une confrontation d’idées, pas une destruction d’individus.





L’Union des Comores souffre moins d’un excès de pouvoir que d’un déficit de continuité. Chaque alternance a trop souvent rimé avec rupture brutale, effaçant les acquis au nom d’ambitions singulières. La stabilité exige parfois que les mêmes poursuivent une œuvre entamée — non par privilège, mais par cohérence stratégique.





Fomboni, le symbole d’un cap





En célébrant les 25 ans de l’accord de 2001 à Fomboni, le pays n’a pas seulement commémoré un texte. Il a réaffirmé un cap, celui d’une unité préservée malgré les tensions, d’une stabilité imparfaite mais réelle, d’une maturité politique qui refuse les prophéties alarmistes.





L’Histoire jugera les hommes. Mais le 17 février 2026 restera comme un moment où la République a parlé plus fort que les rumeurs.





Et dans les fanfares de notre jeune démocratie insulaire, cela relève, oui, d’un petit mais nécessaire miracle politique.





Abdoulatuf Bacar