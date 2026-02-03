Dissolution du staff des Coelacanthes : Communiqué de la Fédération de Football des Comores. S’agissant du Sélectionneur National, la FFC précise que.

Communiqué officiel de la Fédération de Football des Comores (FFC)





Dissolution du staff des Coelacanthes







La Fédération de Football des Comores (FFC) informe l'opinion publique que le Comité Exécutif (COMEX) s'est réuni le 02 février 2026, afin d'examiner, entre autres points, le bilan de la participation de l'équipe nationale A à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Maroc

2025.





À l’issue de cette réunion et après analyse approfondie du bilan sportif et organisationnel, le Comité Exécutif a décidé de mettre fin aux travaux du staff technique de l’équipe nationale A, dans le cadre d’une réorganisation visant à renforcer l’efficacité et la performance de la sélection nationale pour les échéances futures.





La Fédération de Football des Comores tient à remercier l’ensemble des membres du staff technique pour le travail accompli, l’engagement et le professionnalisme dont ils ont fait preuve tout au long de leur mission au service de l’équipe nationale.





S’agissant du Sélectionneur National, la FFC précise que son contrat arrive à échéance le 1er mars 2026. Des discussions sont actuellement en cours en vue d’un éventuel renouvellement de la collaboration, dans le respect des orientations arrêtées par le Comité Exécutif.





La Fédération souligne que cette réflexion tient compte des réalités organisationnelles et financières, notamment de l’apport financier de l’État, qui contribue de manière significative à l’accompagnement de l’Équipe Nationale.





Toute décision définitive sera mise en œuvre dans le respect des engagements institutionnels et des procédures en vigueur.





La Fédération communiquera ultérieurement sur les décisions définitives relatives à l’encadrement

technique de l’équipe nationale.





Fait à Moroni, le 03 février 2026