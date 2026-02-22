Air Tanzania : un journaliste demande au Ministère des transports l’ouverture d’une enquête !

J’interpelle les autorités comoriennes, en particulier le ministère des Transports, afin qu’une enquête soit ouverte sur la compagnie Air Tanzania.

Comment comprendre qu’un trajet d’environ 1h30 puisse coûter entre 700 €, 800 €, voire 900 €, des passagers arrivent sans leurs bagages, sans oublier la galère de ceux qui peuvent attendre 3 à 5 jours avant de récupérer leurs effets personnels.

Ces situations pénalisent gravement les voyageurs comoriens.

Il est temps que le ministère des Transports se penche sérieusement sur cette compagnie afin de protéger les droits des usagers et garantir un service digne.

Oubeid Mchangama, journaliste

