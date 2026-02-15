Addis-Abeba : Azali annonce la commémoration des 25 ans des Accords-cadres de Fomboni. l a souligné l’importance de la paix durable en Afrique, attiré

La 39ᵉ session ordinaire de l'Assemblée des Chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est ouverte à Addis-Abeba dans un contexte international marqué par les tensions géopolitiques, les conflits persistants et l'affaiblissement du multilatéralisme.





Placée sous le thème 2026 consacré à l’eau et à l’assainissement, cette session met l’accent sur l’accès à l’eau comme bien collectif, indispensable à la réalisation des objectifs de l’Agenda 2063. Les dirigeants africains ont également insisté sur la nécessité d’accélérer l’intégration politique et économique du continent et de renforcer l’autosuffisance financière.





Intervention de son Excellence le Président AZALI Assoumani après le rapport sur la paix et la sécurité.





Après la présentation du rapport sur la paix et la sécurité, les Chefs d’État ont pris la parole. Son Excellence le Président AZALI Assoumani est intervenu pour rappeler les priorités des Comores dans un contexte continental sensible.





Il a souligné l’importance de la paix durable en Afrique, attiré l’attention sur la question de l’intégrité territoriale et évoqué la situation de l’île comorienne de Mayotte. Il a également réaffirmé le soutien des Comores à la Somalie ainsi que la solidarité du pays avec la Palestine.





Le Chef de l’État a par ailleurs annoncé la prochaine commémoration des 25 ans de la signature des Accords-cadres de Fomboni, étape déterminante dans l’unité retrouvée et la consolidation de la stabilité institutionnelle aux Comores. Beit-salam