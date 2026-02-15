Addis-Abeba : Azali annonce la commémoration des 25 ans des Accords-cadres de Fomboni

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 15 février 2026 2026-02-15T11:12:00+01:00 Modifier ce post

Addis-Abeba : Azali annonce la commémoration des 25 ans des Accords-cadres de Fomboni. l a souligné l’importance de la paix durable en Afrique, attiré

Addis-Abeba : 39ᵉ Sommet de l’Union africaine


Addis-Abeba : Azali annonce la commémoration des 25 ans des Accords-cadres de Fomboni

La 39ᵉ session ordinaire de l’Assemblée des Chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine s’est ouverte à Addis-Abeba dans un contexte international marqué par les tensions géopolitiques, les conflits persistants et l’affaiblissement du multilatéralisme.

Placée sous le thème 2026 consacré à l’eau et à l’assainissement, cette session met l’accent sur l’accès à l’eau comme bien collectif, indispensable à la réalisation des objectifs de l’Agenda 2063. Les dirigeants africains ont également insisté sur la nécessité d’accélérer l’intégration politique et économique du continent et de renforcer l’autosuffisance financière.

Intervention de son Excellence le Président AZALI Assoumani après le rapport sur la paix et la sécurité.

Après la présentation du rapport sur la paix et la sécurité, les Chefs d’État ont pris la parole. Son Excellence le Président AZALI Assoumani est intervenu pour rappeler les priorités des Comores dans un contexte continental sensible.

Il a souligné l’importance de la paix durable en Afrique, attiré l’attention sur la question de l’intégrité territoriale et évoqué la situation de l’île comorienne de Mayotte. Il a également réaffirmé le soutien des Comores à la Somalie ainsi que la solidarité du pays avec la Palestine.

Le Chef de l’État a par ailleurs annoncé la prochaine commémoration des 25 ans de la signature des Accords-cadres de Fomboni, étape déterminante dans l’unité retrouvée et la consolidation de la stabilité institutionnelle aux Comores. Beit-salam

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières