À Tsembehou, sur l’île d’Anjouan, un nouveau regard veille sur le village







Près de la route nationale, une grande peinture attire l'œil. Elle s'appelle Le Gardien de la Lumière. Elle est signée par l'artiste comorien Houssam Mirdane.





On y voit un visage humain, simple et fort à la fois, qui lève les yeux vers le ciel, comme s'il cherchait quelque chose de plus grand. Le jaune lumineux ressort sur le fond sombre, et on ressent tout de suite une présence calme, mais puissante. Ce n’est pas juste une image : chacun peut y voir son propre reflet, ses questions, ses espoirs.





On ne peut pas passer devant sans le remarquer. Les enfants s’arrêtent, curieux, parfois émerveillés. Les anciens regardent plus longtemps, puis parlent entre eux. La fresque fait naître des discussions qui rassemblent.





Pour Houssam, ce mur devait devenir autre chose qu’un simple mur : « J’ai souhaité que ce mur ne soit plus une barrière, mais une lampe discrète, destinée à éclairer le chemin de celles et ceux qui se sentent seuls, incompris ou en quête de sens », explique-t-il.





Son travail parle souvent de la lumière, de la résilience, et de la spiritualité. Il appelle cette vision le Houssamisme : une manière d’inviter chacun à écouter sa voix intérieure et à ne pas éteindre sa propre flamme.





Cette peinture est aussi liée à son livre, Kayoum, le Gardien de la Lumière, paru le 16 février 2026 aux Éditions Le Lys Bleu. Là où la peinture suggère et interpelle, le texte raconte, approfondit et transmet. En dialoguant ainsi, la fresque et le roman offrent une expérience artistique complète, à la fois visuelle, poétique et intérieure.





Aujourd’hui, à Tsembehou, ce mur ne sépare plus. Il unit et rappelle que même dans un village, même au bord d’une route, l’art peut faire naître un dialogue, un sourire, une réflexion.





Et parfois, il suffit d’une silhouette tournée vers le ciel pour rallumer quelque chose en nous.





Le roman est disponible sur les principales plateformes en ligne : Amazon, Cultura, Fnac, et ailleurs..





Houssam-Eddine Mirdane