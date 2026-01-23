Visite de l’Ambassadeur de France à Mbéni. L’ambassadeur a remercié la population de Mbéni pour son accueil chaleureux et a réaffirmé l’engagement de.

Le 22 janvier, l'ambassadeur de France en Union des Comores, M. Étienne Chapon, s'est rendu à Mbéni, où il a salué les autorités locales, les grands notables et les habitants, rendant hommage à l'esprit de solidarité et au dynamisme de cette ville du nord de Ngazidja.





À cette occasion, il a mis en avant les projets structurants portés localement — agrandissement du marché, engagement actif de la diaspora, renforcement de l’hôpital de Mbéni, site pilote de l’Assurance Maladie Généralisée avec l’appui de l'AFD — ainsi que les investissements essentiels en eau et en énergie, notamment le forage d’un puits et la construction d’une centrale solaire.





L’ambassadeur a remercié la population de Mbéni pour son accueil chaleureux et a réaffirmé l’engagement de la France à travailler avec les acteurs locaux dans un esprit d’écoute, de respect et de partenariat, au service d’un développement durable et partagé.





