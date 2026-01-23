Visite de l’Ambassadeur de France à Mbéni

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 23 janvier 2026 2026-01-23T10:50:00+01:00 Modifier ce post

Visite de l’Ambassadeur de France à Mbéni. L’ambassadeur a remercié la population de Mbéni pour son accueil chaleureux et a réaffirmé l’engagement de.

Visite de l’ambassadeur de France à Mbéni


Visite de l’Ambassadeur de France à Mbéni

Le 22 janvier, l’ambassadeur de France en Union des Comores, M. Étienne Chapon, s’est rendu à Mbéni, où il a salué les autorités locales, les grands notables et les habitants, rendant hommage à l’esprit de solidarité et au dynamisme de cette ville du nord de Ngazidja.

À cette occasion, il a mis en avant les projets structurants portés localement — agrandissement du marché, engagement actif de la diaspora, renforcement de l’hôpital de Mbéni, site pilote de l’Assurance Maladie Généralisée avec l’appui de l'AFD — ainsi que les investissements essentiels en eau et en énergie, notamment le forage d’un puits et la construction d’une centrale solaire.

L’ambassadeur a remercié la population de Mbéni pour son accueil chaleureux et a réaffirmé l’engagement de la France à travailler avec les acteurs locaux dans un esprit d’écoute, de respect et de partenariat, au service d’un développement durable et partagé.

Ambassade de France aux Comores

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières