Un pêcheur meurt après un accident en mer

L'accident mortel s'est produit ce samedi 10 janvier dans les eaux anjouanaises : Amani, un pêcheur de Shironkamba, succombe à ses blessures après avoir été admis à l'hôpital avec un collègue. La vedette des deux hommes qui étaient partis en mer ce matin, malgré la forte houle, a fait naufrage, a t-on appris.

L'embarcation chavire dans la zone de Shitruni. Secourus, ils sont par la suite transférés à l'hôpital le plus proche. Malheureusement, l'un des pêcheurs n'a pas survécu, selon nos informations.

Il convient de souligner que ce drame en mer survient au lendemain du rétablissement de la navigation inter-île par l'Agence Nationale des Affaires Maritimes (ANACM) à travers une note administrative.

Dhoulkarnaine Youssouf

