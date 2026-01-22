Tribunal de Mutsamudu : Portrait du nouveau Procureur de la République !

Moroni, le 22/01/2026

DECRET Nº26- D21 /PR Portant nomination du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Mutsamudu


ARTICLE 1er : Monsieur IBRAHIM YOUSSOUF, Magistrat, matricule N° 88 649 H, précédemment Juge d'instruction au Tribunal de Première Instance de Mutsamudu, est nommé Procureur de la République près dudit Tribunal en remplacement de Monsieur MOHAMED ABDALLAH.

ARTICLE 2 : Le Ministre de la Justice et le Ministre des Finances, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré, publié au Journal Officiel de l'Union des Comores et communiqué partout où besoin sera.

Photo ©Dhoulkarnaine

