Quand le jogging matinal des forces de l’ordre bloque la circulation

Chaque matin, sur l’axe reliant Mitsudje à Moroni, Moroni à l’aéroport de Hahaya ou Moroni - Bahani, des scènes inhabituelles se répètent : des membres des forces de l’ordre, notamment la gendarmerie ou l’armée nationale, occupent la route pour leur entraînement physique quotidien. Si l’entretien de la condition physique de nos amis de l'armée est essentiel, le blocage de la circulation qui en découle suscite parfois l’incompréhension.

Automobilistes, élèves, travailleurs ou malades en route vers les hôpitaux se retrouvent parfois à l’arrêt, dans l’attente que le passage soit libéré. Une situation jugée inadmissible par de nombreux citoyens, surtout quand des tensions surviennent, comme ce fut le cas récemment à voidju avec un avocat malmené lors d’un accrochage verbal avec les forces présentes.

Il existe pourtant des espaces adaptés pour les activités sportives de ce type, sans entraver le quotidien des usagers de la route. Les forces de l’ordre ont pour mission principale de veiller à la sécurité publique, de faire respecter la loi, de garantir la libre circulation des citoyens et de protéger les biens. Leur rôle est fondamental, mais doit s’exercer dans le respect des droits et de la vie quotidienne de la population.

Mngu nandze wuka tsi na arrêté wa ba tsamba ze kweli.

Sefrick Abdou
Photo d'illustration

