« Notre responsabilité est de léguer à nos enfants une Nation unie...»

Mohéli : Son Excellence le Président AZALI Assoumani présente ses vœux de Nouvel An 2026 et appelle à l'unité nationale







Comme à la Grande Comore et à Anjouan, Son Excellence le Président AZALI Assoumani, a présenté, à Mohéli, ses vœux de Nouvel An 2026 à la population, aux autorités locales et aux forces vives de l'île. Une occasion solennelle au cours de laquelle le Chef de l'État a adressé un message de reconnaissance, de foi et de mobilisation autour des valeurs fondamentales de la Nation comorienne.





Dans son allocution, le Président de la République a tout d’abord exprimé sa gratitude à l’endroit des habitants de Mohéli pour leur accueil chaleureux et leur présence nombreuse, avant d’adresser ses vœux les plus sincères à la population de l’île.





« Permettez-moi de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2026, et de formuler des vœux de bonne santé, de bonheur personnel et familial, de réussite, de prospérité et de longévité à l’ensemble de la population de cette belle et attachante île de Mwali »





Le Chef de l’État a également élargi ces vœux à l’ensemble des Comoriennes et des Comoriens, de l’intérieur du pays comme de la diaspora, ainsi qu’aux ressortissants étrangers vivant aux Comores.





Placée sous le signe de la foi et du recueillement, cette cérémonie a été marquée par une prière en faveur du pays, des disparus et des personnes éprouvées par les difficultés de la vie.





« Je joins mes prières aux vôtres pour qu’Allah Le Tout-Puissant bénisse notre pays, couvre de Sa miséricorde ceux qui nous ont quittés et accorde un prompt rétablissement à nos malades. »





À l’aube de cette nouvelle année, le Président AZALI Assoumani a appelé les Comoriens à se recentrer sur ce qui les unit, rappelant les valeurs qui fondent la Nation comorienne et constituent la véritable richesse des îles.





« L’Islam, la tolérance, l’unité, la paix, la solidarité et la fraternité sont les piliers de notre Nation et doivent continuer à guider notre action collective. »





Dans un contexte international marqué par des crises et des incertitudes, le Chef de l’État a insisté sur la nécessité de préserver la paix, la sécurité et la cohésion nationale, au-delà des différences politiques et des choix individuels.





« Nous devons, ensemble, protéger notre pays des turbulences de notre temps et sauvegarder nos valeurs de paix et de sécurité. »





Le Président de la République a souligné le rôle symbolique et stratégique de Mohéli, qu’il a qualifiée de terre d’inspiration et de ressourcement pour la consolidation de l’unité nationale.





« Mwali est ce lieu où nous venons nous ressourcer et nous inspirer pour consolider la paix, la sécurité, l’unité et la cohésion nationales. »





Réaffirmant son engagement personnel, le Président AZALI Assoumani a déclaré demeurer pleinement déterminé à assumer ses responsabilités constitutionnelles afin de léguer aux générations futures une Nation unie, des institutions stables et une démocratie forte et apaisée.





« Notre responsabilité est de léguer à nos enfants une Nation unie, des institutions solides et des chantiers de développement durables. »





En conclusion, le Chef de l’État a renouvelé ses vœux de bien-être et de prospérité à la population de Mohéli et à l’ensemble du pays.





« Du fond du cœur, je renouvelle à chacune et chacun de vous mes vœux ardents de bien-être, pour que vive et prospère la République et l’Union des Comores, en particulier l’île de Mohéli. » Beit-salam