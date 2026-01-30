Moroni : Plusieurs points de vente illégaux d’alcool fermés

Moroni : Plusieurs points de vente illégaux d’alcool fermés

Dans la nuit de ce jeudi, la gendarmerie nationale a poursuivi l’opération de pacification à Moroni. Au cours des interventions, plusieurs personnes ont été interpellées, certaines en possession de produits stupéfiants notamment dans le quartier Hankounou.

Plusieurs points de vente illégaux d’alcool ont également été fermés dans la nuit d’hier. À la veille du mois sacré de Ramadan, les actions de contrôle sont renforcées afin de préserver la sécurité et la tranquillité publique.

Les opérations se poursuivront dans les différents quartiers de la capitale.

Gendarmerie Nationale des Comores

