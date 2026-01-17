Mayotte et les Comores, le sport ne doit pas être le terrain de nos échecs politiques







Les tensions qui déchirent aujourd'hui l'archipel des Comores et l'île de Mayotte atteignent un seuil critique. Alors que l'histoire nous lie par le sang, la culture et la géographie, le fossé politique ne cesse de s'élargir, prenant en otage les deux piliers de notre avenir commun : la jeunesse et le sport.





Depuis 1975, le contentieux territorial entre la France et les Comores sur le statut de Mayotte reste une plaie ouverte. D'un côté, la revendication souverainiste comorienne s'appuie sur le droit international ; de l'autre, la volonté démocratique des Mahorais de rester Français s’affirme avec force. Malgré les promesses de coopération et l’accompagnement financier vers l’échéance « Comores émergentes 2030 », la réalité sur le terrain est celle d'une méfiance grandissante qui paralyse toute avancée concrète.





Cette diplomatie en panne trouve aujourd'hui son symptôme le plus frappant dans l’incertitude entourant la participation de Mayotte aux Jeux des îles de l’Océan Indien (JIOI) 2027. Lorsque le stade devient une arène politique, ce sont les athlètes qui perdent, et la récente délibération du Conseil Départemental de Mayotte témoigne de cette rupture profonde. Il est désormais légitime de se demander si l'organisation de ces jeux aux Comores n'est pas une manœuvre de diversion. En agitant le drapeau de la souveraineté sur Mayotte, le pouvoir en place à Moroni semble vouloir masquer les défis internes profonds et les contestations qui pèsent sur sa propre gouvernance.





Il est temps de rompre avec cette immaturité politique qui consiste à utiliser l'identité mahoraise comme un éternel bouc émissaire. Détourner l'opinion publique des enjeux réels — l'éducation, la santé, l'emploi et la libre circulation — pour se focaliser sur des querelles de clocher est une stratégie à court terme qui condamne notre région à l'instabilité.





Nous appelons à un éveil des consciences collectives. Le respect de la trajectoire choisie par les Mahorais et la nécessité d'un développement harmonieux des Comores ne sont pas incompatibles. Ils exigent simplement de la part de nos dirigeants du courage, de la vérité et une fraternité qui dépasse enfin les slogans. Pour que 2027 ne soit pas l'année d'une rupture définitive, mais celle d'un respect mutuel enfin retrouvé.





Par GHANEM Aboubacar