Mauvais temps : Pénurie de poissons et flambée des prix au marché de Volovolo

En cette période de fortes pluies et de vents persistants, le marché de Volovolo fait face à une situation difficile. Les conditions météorologiques défavorables perturbent fortement les activités de pêche et l’acheminement des produits agricoles, entraînant une raréfaction des denrées et une hausse notable des prix.

Le poisson se fait de plus en plus rare. Les pêcheurs sortent moins en mer en raison des vents violents, ce qui réduit l’offre sur les étals. Cette pénurie se reflète directement sur les prix : le famanga (poisson séché) est actuellement vendu à 4 000 kmf (environ 7 €) le kilo, un tarif jugé élevé par de nombreux consommateurs.

Du côté des produits carnés, la situation n’est guère plus favorable. Le kilo de tripes de bœuf atteint 3 500 kmf (environ 6 €).

Les légumes sont également touchés. Les tomates deviennent rares sur le marché et, lorsqu’elles sont disponibles, elles sont souvent peu mûres. Le kilo se vend désormais à 2 000 kmf (environ 4 €), contre des prix nettement plus bas en période normale.

Face à cette situation, vendeurs comme acheteurs espèrent une amélioration rapide des conditions climatiques afin de permettre un retour progressif à la normale au marché de Volovolo.

Photo : Mdjomba Soule 
HaYba Jumla Digital African Voice From Moroni

