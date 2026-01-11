Le mercenariat : une page sombre de l’histoire comorienne. Les Comoriens n’ont pas la mémoire courte. Le pays a déjà payé un lourd tribut à près de do

Le peuple comorien a-t-il besoin du système mercenarial ? Un meeting révélateur d’une dérive politique







Le meeting organisé à Paris, le samedi 10 janvier 2026, par les partisans d’Achirafi Saïd Hachim, autoproclamé leader de l’opposition comorienne en exil, soulève de graves interrogations sur la nature réelle du projet politique porté par ce courant. Loin d’un débat démocratique constructif, cette rencontre a mis en lumière une volonté assumée de conquête du pouvoir par tous les moyens, y compris les plus obscurs, rappelant les heures sombres du mercenariat politique qui ont autrefois plongé les Comores dans le chaos. Le meeting organisé à Paris, le samedi 10 janvier 2026, par les partisans d’Achirafi Saïd Hachim, autoproclamé leader de l’opposition comorienne en exil, soulève de graves interrogations sur la nature réelle du projet politique porté par ce courant. Loin d’un débat démocratique constructif, cette rencontre a mis en lumière une volonté assumée de conquête du pouvoir par tous les moyens, y compris les plus obscurs, rappelant les heures sombres du mercenariat politique qui ont autrefois plongé les Comores dans le chaos.





La question centrale mérite d’être posée clairement : le peuple comorien a-t-il besoin du système mercenarial pour se développer et se gouverner ?





I. Le mercenariat : une page sombre de l’histoire comorienne





Les Comoriens n’ont pas la mémoire courte. Le pays a déjà payé un lourd tribut à près de douze années de mercenariat, notamment durant la période du feu président Ahmed Abdallah. Cette époque fut marquée par l’instabilité chronique, la violence politique, l’effondrement de l’État et l’isolement international.





Revenir aujourd’hui, en 2026, avec des discours et des méthodes qui rappellent ces pratiques relève non seulement d’une irresponsabilité politique, mais aussi d’un mépris pour les souffrances passées du peuple comorien.





Le temps du mercenariat est révolu.

L’Afrique s’est réveillée, la conscience démocratique progresse, et les peuples refusent désormais d’être otages de projets aventuristes conçus dans l’ombre.





II. L’opposition en exil : une succession d’échecs et de manœuvres





Depuis plusieurs années, la scène politique comorienne est marquée par l’activisme d’intellectuels et de leaders en exil qui prétendent œuvrer pour le changement. Pourtant, leurs initiatives successives ont toutes échoué.





Après les tentatives avortées de mise en place d’un gouvernement en exil sous Moustoifa Saïd Cheikh, puis sous Zico, la question demeure entière :





où sont passées ces “présidences” autoproclamées ?

où est le bilan politique concret ?





Aujourd’hui, Achirafi Saïd Hachim s’inscrit dans cette même logique d’errance politique, naviguant entre exil, déclarations spectaculaires et alliances troubles, sans jamais proposer un projet crédible, clair et souverain pour les Comores.





III. Le rejet des intellectuels responsables et patriotes





Il est important de souligner que de nombreux intellectuels comoriens, notamment issus du mouvement Naribarikishe ye Komor, ont clairement refusé de s’associer à ces initiatives. Leur refus n’est ni un acte de lâcheté ni de résignation, mais une prise de responsabilité patriotique.

Ils estiment, à juste titre, que ces projets sont entachés :

d’un flou idéologique profond,

d’objectifs non assumés,

de méthodes dangereuses,

et d’alliances étrangères incompatibles avec la souveraineté nationale.

Certains vont même jusqu’à s’interroger sur l’état psychologique et la lucidité politique de certains meneurs, tant les propositions avancées semblent déconnectées des réalités du pays.





IV. Le soupçon grave du recours aux mercenaires





Les déclarations récentes d’Achirafi Saïd Hachim ont aggravé les inquiétudes. En affirmant refuser de révéler l’identité des mercenaires qui lui auraient promis de contribuer au départ du président Azali Assoumani, il installe un climat de suspicion légitime.





Ce silence volontaire nourrit l’idée de tractations obscures, menées :





en dehors de toute légitimité démocratique,

sans consultation du peuple,

et en marge totale des institutions républicaines.

C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre l’absence remarquée de plusieurs figures connues telles que Faliki ya Komor, les Niveaux Démocrates, l’Appel de Paris, SMS, Hassani Hamadi ou Mamadou, au sein de ce prétendu gouvernement en exil. Cette absence traduit des dissensions internes profondes et un refus de cautionner une aventure politique fondée sur l’opacité.





V. L’appel à la paralysie nationale : une ligne rouge franchie





Plus grave encore, Achirafi a déclaré publiquement :

« Ceux avec qui nous négocions pour déloger Azali exigent que le pays soit dans la rue, ne serait-ce que 24 heures de paralysie des Comores, et Azali partira. »

Cette affirmation est lourde de conséquences. Elle révèle une volonté assumée de plonger le pays dans le chaos, de paralyser l’économie, les services publics et la vie sociale, uniquement pour satisfaire des exigences extérieures.

Aucun patriote sincère ne peut accepter que le destin des Comores soit négocié sur la base de la souffrance de son peuple.





VI. Les Comores ont besoin d’émergence, pas de chaos





Contrairement à ces scénarios importés et dangereux, le peuple comorien aspire à :

la stabilité institutionnelle,

la continuité de l’État,

la paix sociale,

et surtout à l’émergence économique à l’horizon 2030, telle que prônée par Al-Imam Azali Assoumani.





L’émergence ne se construit ni dans l’exil, ni dans la manipulation, ni par des mercenaires. Elle se bâtit par le travail, la responsabilité, la vision et l’ancrage populaire.





Ainsi, une perplexité face à certaines dérives





Ce qui laisse particulièrement perplexe, c’est de voir des personnalités réputées sages et respectées, à l’image de Saïd Yassine Saïd Ahmed, se laisser entraîner dans ce qui apparaît, aux yeux de nombreux Comoriens, comme une entreprise politique hasardeuse, voire irresponsable.

L’histoire jugera. Mais une chose est certaine :

les Comores n’ont pas besoin de mercenaires, elles ont besoin de leaders responsables.





Fakihi Mradabi

Président du RDDC

Cadre et Militant du Parti CRC

Paris,le 11 Janvier 2026